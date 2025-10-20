Dolar
41.95
Euro
48.95
Altın
4,293.85
ETH/USDT
4,034.00
BTC/USDT
110,945.00
BIST 100
10,413.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Gümüşhane'deki Karaca Mağarası'nda ziyaretçi sayısı 110 bini geçti

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde, yaklaşık 150 milyon yıllık geçmişe sahip Karaca Mağarası, bu sene 114 bin 77 yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırladı.

Sinan Uçar  | 20.10.2025 - Güncelleme : 20.10.2025
Gümüşhane'deki Karaca Mağarası'nda ziyaretçi sayısı 110 bini geçti Fotoğraf: Sinan Uçar - AA

Gümüşhane

İlçeye bağlı Cebeli köyü sınırları içinde yer alan Karaca Mağarası, 12 ile 17 derece arası sıcaklığıyla ziyaretçilerine serinletici bir ortam sağlıyor.

Dikitleri, sarkıtları, sütunları, org desenli duvarları, bayrak şekilleri, perde damla taşları, mağara çiçekleri, incileri ve traverten havuzlarıyla ünlü mağara, dünyanın sayılı mağaraları arasında gösteriliyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Damla taşı oluşumları bakımından zengin olan mağara, her yıl nisanda ziyarete açılıyor.

İç nemlenmenin sağlanması, doğal oluşumlardaki beyaz rengin korunması için her yıl kasımda kapatılan Karaca Mağarası'nı bu yıl 114 bin 77 kişi ziyaret etti.

Mağarayı ziyaret eden Doğukan Çayan, AA muhabirine, arkadaşının tavsiyesi üzerine geldiğini, mağaranın serin ve farklı bir atmosfer sunduğunu söyledi.

Süheyla Yücel ise Karaca Mağarası'na ilk defa geldiğini ifade ederek, "Hep gelmek istiyordum. Mağaraları, tarihi yerleri severim. Böyle güzelliklere ulaşabilen insanlara ne mutlu. Bunlardan bir tanesi de benim." diye konuştu.

Emir Çiftçi de iş seyahati dolayısıyla mağarayı ziyaret etme imkanı bulduğunu dile getirerek, "Bir Diyarbakırlı olarak özellikle Güneydoğu'dan gelecek olan misafirlerin kesinlikle görmeleri gereken bir yer olarak düşünüyorum." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Orman Genel Müdürü Karacabey: İklim değişikliğiyle mücadelede en önemli argümanımız ormanlar
Can Holding'e yönelik ikinci dalga operasyonda 26 zanlı adliyede
Emine Erdoğan'dan "Sıfır Atık Forumu" kapsamında Galata Kulesi'ne yansıtılan görsellere ilişkin paylaşım
Balıkesir'de cezaevi firarisi tarafından öldürülen uzman çavuş Ekri'nin cenazesi toprağa verildi
Ahmet Taner Kışlalı suikastının üzerinden 26 yıl geçti

Benzer haberler

Gümüşhane'deki Karaca Mağarası'nda ziyaretçi sayısı 110 bini geçti

Gümüşhane'deki Karaca Mağarası'nda ziyaretçi sayısı 110 bini geçti

Alanya'da uzayan turizm sezonunda doluluk yüzde 85 oldu

AB'de turistik konaklama rekoru kırıldı

Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu Ortak Bildirisi açıklandı

Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu Ortak Bildirisi açıklandı
Zigana Dağı'nda besiciler sonbahar mesaisinde

Zigana Dağı'nda besiciler sonbahar mesaisinde
Ordu'daki Uluvahta Yaylası ziyaretçilerin gözdesi haline geldi

Ordu'daki Uluvahta Yaylası ziyaretçilerin gözdesi haline geldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet