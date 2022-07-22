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Ekonomi

Karadeniz'in su ürünleri ihracatı yılın ilk yarısında 100 milyon dolara yaklaştı

Karadeniz'den yılın ilk yarısında 22 ülkeye 96,5 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

Meltem Yılmaz Karakurum   | 22.07.2022
Karadeniz'in su ürünleri ihracatı yılın ilk yarısında 100 milyon dolara yaklaştı

Trabzon

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, bölgeden ocak-haziran döneminde 22 ülkeye 13 bin 213 ton su ürünü ihraç edildi. Söz konusu dış satımdan da 96 milyon 520 bin 552 dolar kazanç sağlandı.

Rusya Federasyonu, Hollanda ve Birleşik Krallık en fazla dış satım yapılan ülkeler oldu.

Bölgeden yılın ilk yarısında Rusya Federasyonu'na 26 milyon 152, Hollanda'ya 21 milyon 276 bin 967 ve Birleşik Krallık'a 16 milyon 864 bin 684 dolarlık su ürünü satıldı.

Geçen yılın aynı döneminden farklı Tayland, Libya, İtalya, İsviçre, Katar ve Danimarka'ya da su ürünü gönderildi.

Karadeniz'in su ürünleri ihracatının yüzde 45'i Trabzon'dan gerçekleştirildi. Kentten Vietnam başta olmak üzere 14 ülkeye 3 bin 902 ton su ürünü ihraç edilerek 28 milyon 287 bin 316 dolar kazanç sağlandı.

"Yıl sonunu çok daha güzel rakamlarla tamamlayacağımıza inanıyoruz"

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, su ürünlerinin ülke, bölge ve kent için önemli ihraç sektörlerinden olduğunu söyledi.

Su ürünleri sektör ihracatından elde edilen gelirin sevindirici olduğunu dile getiren Kalyoncu, "İhracat artışımızın yanında ülke çeşitliliğimizde yaşanan artış da bizleri ayrıca memnun etmekte. Su ürünleri ihracatından ilimiz ve bölgemiz olarak beklentimiz yüksek. İlk yarıyı güzel rakamlarla tamamladık ve yıl sonunu çok daha güzel rakamlarla tamamlayacağımıza inanıyoruz." dedi.

Kalyoncu, Karadeniz'in su ürünleri ihracatının son yıllarda önemli gelişme gösterdiğine işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir sahil bölgesi olan Karadeniz'de, su ürünleri ihracatının çok daha üst rakamlara ulaşması gerekiyor. Bu kapsamda ihraç edilen ürünlerin de katma değer ihtiva eden ileri derecede işlenmiş ürünler olarak ihraç edilmesi önemli. Yatırımların da bu duruma göre şekillenmesiyle sektör ihracatımız çok daha üst rakamlara ulaşacaktır. "


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