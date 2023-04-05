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Ekonomi

Karabük'ün elma ve armut türleri koruma altına alındı

Karabük'te yok olma tehlikesi altında bulunan elma ve armut türleri, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce koruma altına alındı.

Orhan Kuzu  | 05.04.2023 - Güncelleme : 05.04.2023
Karabük'ün elma ve armut türleri koruma altına alındı Fotoğraf: Orhan Kuzu / AA

Karabük

Karabük Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilde yıllar önce yaygın olarak yetiştirilen ancak zamanla üretim alanları azalan elma türlerinden "kırmızı elma" ve "Şahbay elması" ile "Göksulu" ve "Mahmut" gibi armut çeşitlerinin gelecek nesillere aktarılması amacıyla çalışma başlattı.

Yerel bazda yetiştirilen ve kaybolmaya yüz tutan bu meyve türlerinin, kendi coğrafi alanlarında yetiştirilerek üretimde devamlılığın sağlanması, gen kaynaklarının korunması ve gelecek nesillere aktarılması için "Karabük'ün Saklı Değerleri Projesi" hazırlandı.

Bu amaçla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, mevcut çeşitlerden aldıkları aşı kalemi örneklerinin Bakanlığa bağlı enstitülerde aşılanarak çoğaltılması için çalışma yürüttü.

Aşılanan fidanlar, 15 dekar alandaki uygulama bahçelerinde toprakla buluştu. Proje kapsamında belirlenen bahçeler, aynı zamanda gen bankası olarak değerlendiriliyor.

Projeyle mevcut gen kaynaklarının gelecek kuşaklara aktarılması amaçlanıyor.

"Saha taramaları yaptık"

İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, AA muhabirine, "Karabük'ün Saklı Değerleri Projesi"nin Bakanlık tarafından kabul gördüğünü ve 2 yıllık bir uygulama periyoduyla ödenek gönderildiğini söyledi.

Proje kapsamında saha taramaları yaptıklarını belirten Ayvalık, burada belirledikleri Karabük'e has kırmızı elmayı, Şahbay elması ile Göksulu ve Mahmut armudunu kayıt altına aldıklarını dile getirdi.

Ayvalık, araziye giderek bu meyvelerin uygun olan aşı kalemlerini belirlediklerini anlatarak, bunları enstitülere ve özel firmalara gönderdiklerini kaydetti.

Bunların fidan olarak aşılanmalarını sağladıklarını ifade eden Ayvalık, şöyle devam etti:

"Daha sonra bu fidanları üreticilere dağıttık. Üreticilerimize bunları bahçeler yaparak verdik. Şu an 15 dekardan fazla üretim alanımızda bu ürünleri vatandaşlarımızla diktik ve bir gen havuzu oluşturduk. İleriki dönemlere taşımış olduğumuz bu çeşitleri, ihtiyacımız olduğu zaman bu gen havuzumuzdan aşı kalemleri alıp yeni bahçeler oluşturabileceğiz."

Ayvalık, başarılı sonuçlar veren projenin genişletilerek uygulanmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

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