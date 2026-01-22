Dolar
Ekonomi

Kapasite kullanım oranı ocakta yüzde 74,1 oldu

İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı (KKO), ocak ayında geçen aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 74,1 oldu.

Ali Canberk Özbuğutu  | 22.01.2026 - Güncelleme : 22.01.2026
Kapasite kullanım oranı ocakta yüzde 74,1 oldu

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ocak ayına ilişkin İmalat Sanayi KKO verilerini açıkladı.

Buna göre, ocak ayında imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1752 iş yerinin İktisadi Yönelim Anketi’ne verdiği yanıtlar birleştirilerek değerlendirildi.

İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı, geçen aya göre 0,2 puan artarak yüzde 74,4 olarak hesaplandı.
Mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı ise 0,3 puan azalışla yüzde 74,1 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye'de 2025 ve 2026 yıllarında aylar itibarıyla kapasite kullanım oranları (yüzde) şöyle:

Aylar/Yıl20252026
Ocak74,674,1
Şubat74,5
Mart74,4
Nisan74,3
Mayıs75,0
Haziran74,6
Temmuz74,2
Ağustos73,5
Eylül74,0
Ekim74,2
Kasım74,4
Aralık74,4
