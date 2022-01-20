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Ekonomi

Kamu ihalelerinde eşik değerler ve parasal limitler yüzde 79,89 artırıldı

Kamu İhale Kanunu'nda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler yüzde 79,89 artırılarak güncellendi.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 20.01.2022
Kamu ihalelerinde eşik değerler ve parasal limitler yüzde 79,89 artırıldı

Ankara

Kamu İhale Kurumu (KİK) tarafından hazırlanan Kamu İhale Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kamu İhale Kanunu'nda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Aralık 2021 dönemi Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değişim oranında (yüzde 79,89) artırılarak güncellendi.

Tebliğ, 1 Şubat 2022'den itibaren yürürlüğe girecek.

Eşik değerler ile parasal limitler ve tutarların bir önceki dönemle karşılaştırması şöyle:

31 Ocak 2022'ye kadar olan eşik değerler ile parasal limitler ve tutarlar (TL)1 Şubat 2022-31 Ocak 2023 döneminde uygulanacak eşik değerler ile parasal limitler ve tutarlar (TL)
Eşik değerler
MADDE 8
2.225.8244.004.034
3.709.7176.673.409
81.614.303146.815.969
Parasal limitler ve tutarlar
MADDE 3 (g)
18.619.20233.494.082
MADDE 13 (b)
242.832436.830
485.689873.705
4.047.6287.281.278
MADDE 21 (f)
404.732728.072
MADDE 22 (d)
121.405218.395
40.44372.752
MADDE 53 (j)/1
809.4961.456.202
MADDE 53 (j)/2
1.281.4382.305.178
7.68213.819
5.125.7689.220.744
15.37327.654
38.443.27169.155.600
23.06041.482
30.75055.316
MADDE 62 (h)
449.259808.172
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