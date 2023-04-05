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Ekonomi

Japonya'da yarı iletken üreticisi firmaların satışlarının üçe katlanması hedefleniyor

Japon hükümeti yarı iletken, parça ve malzeme üreticisi firmaların satış oranlarını üçe katlayarak 15 trilyon yene (113 milyar dolar) çıkarmayı hedefliyor.

Ahmet Furkan Mercan  | 05.04.2023 - Güncelleme : 05.04.2023
Japonya'da yarı iletken üreticisi firmaların satışlarının üçe katlanması hedefleniyor Japonya'nın başkenti Tokyo'nun elektronik kasabası olarak tanınan Akihabara kültürle teknolojiyi buluşturuyor. Asıl ismi "Akiba ga Hara" (güz yaprağı merası) olan, başkentin Çiyoda ilçesinin kuzeydoğusundaki kasaba, elektronik tutkunlarının uğrak noktası. (Fotoğraf: Ahmet Furkan Mercan/AA)

Tokyo

Ekonomi Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (METI) ilk olarak 2021'de hazırlanan Yarı İletkenler ve Dijital Endüstri Stratejisini 2023 yılı içinde gözden geçirmeyi planlıyor.

Buna göre yatırım yoluyla yarı iletken ile buna ilişkin parça ve malzemelerinin imalatçısı firmaların satışlarını 2030'a kadar üçe katlayarak 15 trilyon yene çıkarılması istenecek.

Yeni stratejide METI, söz konusu sektöre, gelecek 10 yıl içinde AR-GE alanı dahil kamu ve özel sektörün 11 trilyon yen yatırım ihtiyacını vurgulayacak.

2020 yılında Japonya'daki yarı iletken, parça ve malzeme üreticisi firmaların satışları 5 trilyon olarak kayda geçti. Bu oran küresel pastanın yüzde 10'una tekabül ediyor.


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