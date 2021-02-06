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Ekonomi

İzmir ve İstanbul'da dış ticaret bilgilendirme seminerleri düzenlenecek

Ticaret Bakanlığının firmaları temel dış ticaret işlemleri, ihracatta sağlanan devlet destekleri konularında bilgilendirmek amacıyla ülke genelinde düzenlediği dış ticaret bilgilendirme seminerleri İzmir ve İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Zeynep Çetinkaya   | 06.02.2021
İzmir ve İstanbul'da dış ticaret bilgilendirme seminerleri düzenlenecek

Ankara

Ticaret Bakanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2020 Mart'a kadar yüz yüze gerçekleştirilen söz konusu organizasyon yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemler nedeniyle çevrim içi olarak devam ediyor.

Bakanlığın firmaları temel dış ticaret işlemleri, ihracatta sağlanan devlet destekleri ve potansiyel ihraç pazarları konularında bilgilendirmek amacıyla yurt genelinde düzenlendiği seminerler, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinasyonunda İzmir Ticaret Odasının (İZTO) uzaktan eğitim organizasyonuyla İzmir'de düzenlenecek.

Bu kapsamda, ihracatta uygulanan destek programları ile ihracatta gümrük mevzuatı ve uygulamaları seminerleri 8 Şubat'ta, döviz kazandırıcı hizmetlere sağlanan devlet destekleri, Türk Eximbank ihracat kredi sigorta ve garanti programları seminerleri de 9 Şubat'ta yapılacak.

17 Şubat'ta da İstanbul'da

Bakanlık, TOBB, TİM ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu koordinasyonunda İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) Genel Sekreterliği İHKİB Eğitim Vakfının uzaktan eğitim organizasyonuyla İstanbul'da yerleşik iş çevrelerine yönelik olarak da 17 Şubat'ta seminer düzenleyecek.

Seminerde, Ticaret Bakanlığı Kolay İhracat Platformu, ihracatta uygulanan destek programları ve e-ticaret/e-ihracat uygulamaları konularını ele alınacak.

Bu yıl 55 seminer planlanıyor

Ticaret Bakanlığınca 2020'de 75 ilde 17 iş birliği kuruluşu ile 45 Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri düzenlendi ve bunlara 4 bin 131 kişi katılım sağladı.

Bu yıl da videokonferans yöntemiyle 55 Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri gerçekleştirilmesi planlanıyor.

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