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Ekonomi

İsviçre Merkez Bankası, ekonomiye destek için faiz indirimlerine devam ediyor

İsviçre Merkez Bankası (SNB), politika faizini ekonomiye destek için ikinci kez 25 baz puan düşürerek, gelişmiş ülkeler arasındaki politika faizi gevşeme döngüsündeki öncü konumunu korudu.

Bahattin Gönültaş  | 20.06.2024 - Güncelleme : 20.06.2024
İsviçre Merkez Bankası, ekonomiye destek için faiz indirimlerine devam ediyor

Berlin

SNB'den yapılan açıklamada, politika faizinin 0,25 baz düşürülerek yüzde 1,25’e çekildiği belirtildi.

Beklentiler paralelinde gerçekleşen SNB'nin bugünkü faiz indirimi, bankanın 9 yıl aradan sonra mart ayında yaptığı ilk faiz indiriminin ardından geldi.

SNB, martta Kovid-19 sonrası enflasyonist baskıya karşı koymak için parasal sıkılaştırmalara giden gelişmiş ülkeler arasında faiz oranlarını düşüren ilk merkez bankası olmuştu. Böylece banka bugünkü kararıyla gelişmiş ülkeler arasında politika faizi gevşeme döngüsündeki öncü konumunu korudu.

SNB açıklamasında enflasyonist baskının bir önceki çeyreğe kıyasla azalmaya devam ettiği belirterek, “SNB politika faizinin bugün düşürülmesiyle birlikte banka uygun parasal koşulları muhafaza edebilmektedir. SNB, enflasyonun gelişimini yakından izlemeye devam edecek ve enflasyonun orta vadede fiyat istikrarıyla tutarlı bir aralıkta kalmasını sağlamak için gerekirse para politikasını ayarlayacaktır.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, SNB'nin İsviçre para biriminin değer kazanmasını da göz önünde bulundurarak faiz indirimi kararı aldığı belirtilerek, bankanın gerekirse döviz piyasasında aktif olmaya hazır olduğu kaydedildi.

SNB, bu yıl için ortalama enflasyon tahminini yüzde 1,4’den yüzde 1,3’e düşürürken, 2025 için yüzde 1,1 ve 2026 için de yüzde 1 olacağını öngörüyor.

Banka, İsviçre'nin ekonomik büyümesini de bu yıl için yaklaşık yüzde 1 olarak tahmin ederken, 2025'te ise bu rakamın yüzde 1,5’e ulaşmasını bekliyor.

SNB, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Fransa'da erken seçim çağrısının ardından, ülkenin Avrupa Birliği'ne (AB) olan ihracatını zayıflatacağı gerekçesiyle, İsviçre frangının avro karşısında fazla değer kazanmasına izin vermekten kaçınıyordu.

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