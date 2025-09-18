Dolar
Bankalararası Kart Merkezi Genel Müdürü Ozan Deniz, İstanbul Finans Merkezi’nin katkılarıyla hazırlanan AA Finans Masası'na konuk oldu.
logo
Ekonomi

Merkez Bankası kredi kartları işlemlerinde uygulanan faiz oranlarında değişikliğe gitti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartları işlemlerinde uygulanan faiz oranlarında indirim yaptı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 18.09.2025 - Güncelleme : 18.09.2025
Merkez Bankası kredi kartları işlemlerinde uygulanan faiz oranlarında değişikliğe gitti

Istanbul

TCMB tarafından hazırlanan "Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, kredi kartı nakit çekim ve kredili mevduat hesap faizlerinde 25 baz puan indirim yapıldı. Değişiklik kapsamında hesaplanan oranlar 24 Eylül 2025’te TCMB tarafından ilan edilecek ve 1 Ekim 2025'ten itibaren uygulanacak.

