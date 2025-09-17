Dolar
Ekonomi

Fed politika faizini 25 baz puan indirdi

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 4-4,25 aralığına indirdi.

Dilara Zengin Okay, Sevgi Ceren Gökkoyun  | 17.09.2025 - Güncelleme : 17.09.2025
Fed politika faizini 25 baz puan indirdi

Washington

Fed'den yapılan açıklamada, söz konusu kararın 1'e karşı 11 oyla alındığı belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump tarafından Fed Yönetim Kurulu Üyeliğine yeni atanan Stephen Miran'ın 50 baz puanlık faiz indiriminden yana olduğu ve karşı oy kullandığı aktarıldı.

Açıklamada, bankanın hedeflerini desteklemek ve risk dengesindeki değişim göz önünde bulundurularak federal fon oranı hedef aralığının 25 baz puan düşürülerek yüzde 4-4,25 aralığına indirilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.

Son göstergelerin yılın ilk yarısında ekonomik faaliyetteki büyümenin ılımlı hale geldiğini gösterdiği belirtilen açıklamada, istihdam artışının yavaşladığı ve işsizlik oranının bir miktar artsa da düşük kalmaya devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, enflasyonun ise hızlandığı ve bir miktar yüksek kalmayı sürdürdüğü aktarıldı.

Ekonomik görünüme ilişkin belirsizliğin yüksek seyretmeye devam ettiği belirtilen açıklamada, istihdama yönelik aşağı yönlü risklerin arttığı görüşünde olunduğu ifade edildi.

Açıklamada, politika faizinde ek ayarlamalar değerlendirilirken gelen veriler, gelişen görünüm ve risk dengesinin dikkatle inceleneceği vurgulandı.

Fed en son Aralık 2024'de faiz indirmişti

Fed, enflasyonda kaydedilen ilerlemeyle geçen yıl eylül ayında 4 yıl aradan sonra ilk kez faiz indirimine gitmiş ve politika faizini 50 baz puan düşürmüştü.

Geçen yılın kasım ve aralık aylarında da politika faizini 25'er baz puan indiren Fed, ocak ayında, geçen yıl art arda 3 toplantıda gittiği faiz indirimlerine ara vermişti.

Fed, mart, mayıs, haziran ve temmuz aylarındaki toplantılarında da politika faizinde değişikliğe gitmemişti.

ABD'de açıklanan son veriler, tüketici fiyatlarındaki artışın hızlandığını, iş gücü piyasasında ise zayıflama görüldüğünü ortaya koymuştu.

Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda yüzde 2,9 artmıştı.

ABD'de tarım dışı istihdam ise ağustosta 22 bin kişi artışla beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,2'den yüzde 4,3'e çıkmıştı. ​​​​​​​

