Ekonomi

İstanbul, 20. Dünya Su Kongresi için aday oldu

Bakan Yumaklı, İstanbul'un, 2027'de gerçekleştirilecek 20. Dünya Su Kongresi için en güçlü adaylardan biri olduğunu belirterek, "Bir sonraki kongrenin, su medeniyetinin başkenti İstanbul'da yapılacağına yürekten inanıyorum." ifadesini kullandı.

Hülya Ömür Uylaş  | 02.12.2025 - Güncelleme : 02.12.2025
Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Su Kaynakları Birliği (IWRA) tarafından düzenlenen Dünya Su Kongresi, bu yıl Fas'ın Marakeş şehrinde toplanıyor. 1973'ten bu yana düzenlenen Dünya Su Kongresi'nde, dünya çapında su alanında elde edilen deneyimlerin, gelişmelerin yeni bilgi ve araştırma sonuçlarının paylaşılması amaçlanıyor.

Bu yıl ki teması, "Değişen Dünyada Su: Yenilik ve Adaptasyon" olarak belirlenen kongrede, iklim değişikliği, insani ve çevresel krizler gibi küresel zorlukların yaşandığı dönemde su, doğal ekosistemler, enerji, tarım ve diğer insan faaliyetleri arasındaki dinamik bağlantılar ele alınacak.

Yumaklı, ikili görüşmeler gerçekleştirecek

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 100'e yakın ülkeden katılımın beklendiği kongreye, 4 Aralık Perşembe günü katılacak ve bu kapsamda mevkidaşlarıyla ikili görüşmelerde bulunacak.

Kongrenin fuar alanında kurulan Türkiye pavilyonunda ise "Türkiye'nin Mega Su Yatırımları, Sulama Projelerinde Paradigma Değişimi, Tarımsal İklim Değişikliği Perspektifinde Risk Azaltım Uygulamaları, Sınır Ötesi İşbirliği Faaliyetleri, 5. İstanbul Uluslararası Su Forumu Tanıtımı ve Su Verimliliği Seferberliği" konularında sunumlar yapılacak.

19. Dünya Su Kongresi'nin 5 Aralık'ta gerçekleştirilecek kapanış oturumunda, bir sonraki Dünya Su Kongresinin hangi ülkede yapılacağı açıklanacak. Daha sonra 20. Dünya Su Kongresi'ni düzenleyecek ülke ile Fas arasında "Bayrak Devir Teslim Töreni" gerçekleştirilecek.

"İstanbul, en güçlü adaylardan biri"

Açıklamada değerlendirmelerine de yer verilen Yumaklı, Dünya Su Kongresi'ne ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"İstanbul, 2027 yılında gerçekleştirilecek 20. Dünya Su Kongresi için en güçlü adaylardan biri. Bir sonraki kongrenin, su medeniyetinin başkenti İstanbul'da yapılacağına yürekten inanıyorum. Medeniyetlerin ve kıtaların buluşma noktası İstanbul'umuz, dünya gündemini meşgul eden birçok sorunun görüşüldüğü toplantılara defalarca ev sahipliği yapmıştır. Küresel iklim değişikliği ile kendisini daha fazla hissettiren su sorunlarının, su medeniyetinin başkenti İstanbul'da uluslararası düzeyde ele alınması da bu bakımdan anlamlı olacaktır."

