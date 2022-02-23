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Ekonomi

İş Bankası: Yaptırım listesindeki isim benzerliği olan bankalarla herhangi bir ilişkimiz yok

Türkiye İş Bankası, yaptırım listesine alınan 5 Rus bankası ile ilgili haberlerde Türkiye İş Bankası ile isim benzerliği bulunan kurumlarla bankanın ve iştiraklerinin bir ilişiğinin bulunmadığını bildirdi.

Abdulkadir Günyol   | 23.02.2022
İş Bankası: Yaptırım listesindeki isim benzerliği olan bankalarla herhangi bir ilişkimiz yok

İstanbul

Türkiye İş Bankası'ndan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP), "Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama" başlıklı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Birleşik Krallık tarafından 5 Rus bankasına yaptırım uygulanacağına ilişkin haberlerde konu edilen ve Bankamızla isim benzerliği gösteren kurumlarla Bankamız ve iştiraklerimiz arasında herhangi bir ilişki bulunmamaktadır."

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