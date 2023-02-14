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Ekonomi

İş Bankası 3 milyar liralık hisse geri alımı yapacak

İş Bankası, pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek amacıyla 3 milyar liralık hisse geri alım programı başlattı.

Hatice Şenses Kurukız   | 14.02.2023
İş Bankası 3 milyar liralık hisse geri alımı yapacak

İstanbul

İş Bankası, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği açıklamada, hisse geri alım programı başlattığını duyurdu.

Açıklamada, "6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketi sonrasında 14 Şubat'ta Yönetim Kurulumuzca sağlıklı fiyat oluşumunun desteklenmesi ile tüm yatırımcıların menfaatlerinin korunması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14 Şubat tarih, 2023/10 sayılı bülteni ile duyurulan 9/177 sayılı İlke Kararı kapsamında Bankamız C grubu paylarının Borsa İstanbul nezdindeki piyasadan geri alınabilmesi, geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 330 milyon adet olarak belirlenmesi, geri alım için kullanılabilecek azami fon tutarının 3 milyar TL olarak belirlenmesi, belirlenen limitler dahilindeki geri alım işlemlerinin yerine getirilmesi için Genel Müdürlük 31 Aralık 2023 tarihine kadar yetkili kılınmıştır." ifadelerine yer verildi.

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