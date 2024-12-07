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Ekonomi

İran menşeli düz cam ithalatına yönelik korunma önlemi uzatma soruşturması başlatıldı

Ticaret Bakanlığı, İran menşeli düz camların ithalatında uygulanan korunma önlemi süresinin uzatılması için soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

Mehmet Can Toptaş  | 07.12.2024 - Güncelleme : 07.12.2024
İran menşeli düz cam ithalatına yönelik korunma önlemi uzatma soruşturması başlatıldı

Ankara

Bakanlıkça hazırlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yerli üretici tarafından yapılan başvuru sonucu İran menşeli düz camların ithalatına yönelik ön inceleme yapıldı.

İncelemede, başvuru sahibi firmanın bazı ekonomik göstergelerinde iyileşmeler bulunurken İran'dan gerçekleştirilen düz cam ithalatının önce arttığı, sonra azalışa geçtiği tespit edildi. Söz konusu ithalatın yurt içi satış fiyatlarını kırmadığı ancak 2023-2024 yıllarının üç aylık dönemlerinde fiyat kırılması yaşandığı görüldü.

İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, başvuruyla ilgili İran menşeli düz cam ithalatı için yürürlükte bulunan korunma önleminin yerli üretim üzerindeki etkisini araştırmak ve mevcut korunma önleminin süresinin uzatılmasının gerekli olup olmadığını tespit edebilmek amacıyla korunma önlemi uzatma soruşturması açılmasına karar verdi.

Soruşturma tamamlanıncaya kadar ithalattan kaynaklanabilecek telafisi güç zararların ortaya çıkmasının engellenebilmesi amacıyla, 12 Aralık tarihinden başlamak üzere, 200 gün süreyle uygulanması, anılan önlemin ton başına 36 dolar olarak belirlenmesi kararlaştırıldı.


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