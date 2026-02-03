Dolar
Ekonomi

IPARD-III kapsamında 214 projeye 1,7 milyar lira hibe verilecek

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Tedbiri'ne başvuran 214 proje, toplam 1,7 milyar lira hibe desteği almaya hak kazandı." ifadesini kullandı.

Mehmet Can Toptaş  | 03.02.2026 - Güncelleme : 03.02.2026
IPARD-III kapsamında 214 projeye 1,7 milyar lira hibe verilecek

Ankara

Yumaklı, NSosyal hesabından, IPARD III Programı kapsamındaki destekleme ödemesine ilişkin paylaşım yaptı.

IPARD III Programı 7. Başvuru Çağrı Dönemi kapsamında yapılan değerlendirmelerin tamamlandığını belirten Yumaklı, "Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Tedbiri'ne başvuran 214 proje, toplam 1,7 milyar lira hibe desteği almaya hak kazandı." değerlendirmesinde bulundu.

Yumaklı, IPARD projeleriyle 214 girişimcinin hayallerine bir adım daha yaklaştığına işaret ederek, "Projeler tamamlandığında yaklaşık 2,9 milyar lira tutarında yatırım, ülke ekonomisine kazandırılmış olacak. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu aracılığıyla üretim, istihdam ve kırsal kalkınmayı destekleyen modern yatırımlarla kırsalda bereketi büyütmeye devam ediyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

