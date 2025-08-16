Dolar
40.83
Euro
47.79
Altın
3,335.45
ETH/USDT
4,390.50
BTC/USDT
117,362.00
BIST 100
10,870.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kocaeli Karamürsel’deki orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor DRON - İzmir’in Konak ilçesinde bir evde çıkan yangına müdahale ediliyor
logo
Ekonomi

İnşaat sektöründe çalışan sayısı 36 aydır artıyor

Son olarak Haziran 2022'de yüzde 1,7 gerileyerek 1 milyon 495 bin 697 olarak hesaplanan sektördeki çalışan sayısı, o dönemden beri her ay artarak haziran itibarıyla yaklaşık 2 milyon kişiye çıktı.

Mertkan Oruç, Doğukan Gürel  | 16.08.2025 - Güncelleme : 16.08.2025
İnşaat sektöründe çalışan sayısı 36 aydır artıyor

Ankara

İnşaat sektöründeki ücretli çalışan sayısı yıllık bazda 36 aydır artış göstererek yaklaşık 2 milyon kişiye ulaştı.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, ücretli çalışan sayısı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2 artarak 15 milyon 925 bin 359 kişiye çıktı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ücretli çalışan sayısının sektörlere göre dağılımı incelendiğinde ise inşaat kategorisindeki artış dikkati çekti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından bölgede artan konut ihtiyacı ve Türkiye genelindeki kentsel dönüşüm seferberliği, sektördeki istihdam artışında etkili oldu.

Haziranda inşaat sektöründe çalışan sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,2 artarak 1 milyon 903 bin 511 kişiye çıktı.

Takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre inşaat sektöründe çalışan sayısı yıllık bazda 36 aydır arttı.

Son olarak Haziran 2022'de yüzde 1,7 gerileyerek 1 milyon 495 bin 697 olarak hesaplanan sektördeki çalışan sayısı, o dönemden beri her ay artarak haziran itibarıyla yaklaşık 2 milyon kişiye ulaştı.

Bu 36 aylık dönemde yıllık bazda en büyük artış, yüzde 17 ile Ocak 2023'te gerçekleşti.

En çok çalışan bina inşaatında

Sektöre yönelik ücretli çalışan istatistiklerinin alt detayları incelendiğinde, "bina inşaatı"nda çalışanların ilk sırada yer aldığı görüldü.

Sektördeki yaklaşık 2 milyon kişinin 1 milyon 239 bin 781'ini "bina inşaatı"nda, 248 bin 454'ünü "bina dışı yapıların inşaatı"nda ve 415 bin 276'sını "özel inşaat faaliyetlerinde" çalışanlar oluşturdu.

Son 12 ayda inşaat sektöründe çalışan sayısının yıllık bazda değişimi ise şöyle:

AYLARÇALIŞAN SAYISIDEĞİŞİM
Temmuz 20241 856 8839,2
Ağustos 20241 876 6027,3
Eylül 20241 884 6566,7
Ekim 20241 904 4047,2
Kasım 20241 890 8247,0
Aralık 20241 853 8405,0
Ocak 20251 807 2926,3
Şubat 20251 755 6042,0
Mart 20251 742 2930,1
Nisan 20251 860 3777,3
Mayıs 20251 913 7254,6
Haziran 20251 903 5118,2
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yaz Kur'an kursları sona erdi
İzmir'de ulaşıma zam
Gümrük mevzuatına ilişkin bazı esaslarda düzenlemeye gidildi
Tokat'ta baraj yatağı içinde bulunan yol suların çekilmesiyle kullanılabiliyor
Türkiye, 17 Ağustos depreminden bu yana 448 bin kere sallandı

Benzer haberler

İnşaat sektöründe çalışan sayısı 36 aydır artıyor

İnşaat sektöründe çalışan sayısı 36 aydır artıyor

TÜİK, "Sosyoekonomik Seviye 2023" bültenini 18 Ağustos'ta yayımlayacak

İnşaat üretim endeksi haziranda yıllık yüzde 24,9 arttı

Ücretli çalışan sayısı haziranda yıllık bazda yüzde 2 artarak 15,9 milyon oldu

Ücretli çalışan sayısı haziranda yıllık bazda yüzde 2 artarak 15,9 milyon oldu
Toplanan inek sütü miktarı haziranda 934 bin 745 ton oldu

Toplanan inek sütü miktarı haziranda 934 bin 745 ton oldu
Tarım ÜFE temmuzda aylık bazda yüzde 5,66 azaldı

Tarım ÜFE temmuzda aylık bazda yüzde 5,66 azaldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet