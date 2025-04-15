İngiliz hükümeti "British Steel'i kurtaracak ham maddeleri temin ettiğini" duyurdu
İngiliz hükümeti, Çinli sanayi grubu Jingye bünyesindeki British Steel'in operasyonel kontrolünü ele almasının ardından, çelik üretiminin sürdürülmesini sağlayacak ham maddeleri temin ettiğini duyurdu.
Londra
Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, British Steel'in İngiltere Scunthope'taki tesisini kurtarma çabaları kapsamında temin edilen ve liman kenti Immingham'da bekleyen ham maddeler, hükümetin gerekli ödemeyi sağlamasının ardından tesise taşınacak.
ABD'den İngiltere'ye ulaşan ve bugün tesise taşınması planlanan ham maddelerin, tesisteki yüksek fırınların gelecek haftalarda çalışmasını sağlamak için yeterli olduğu tahmin edilirken, ham madde temininin sürekliliğini sağlamak için çalışmaların sürdürülmesi planlanıyor.
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Açıklamada konuya ilişkin ifadelerine yer verilen Ticaret Bakanı Jonathan Reynolds, ülke sanayisinin menfaatleri doğrultusunda hareket ettiklerini belirterek, "British Steel'i kurtarmaya yardımcı olmak için ihtiyaç duyduğumuz ham maddeleri güvence altına almak için kararlı bir şekilde hareket ettik. Endüstrilerimiz İngiliz çeliğine bağımlı ve hükümetin Değişim Planı sayesinde bu talep artacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
Jingye'nin geçen ay British Steel'in Scunthope'taki çelik üretim operasyonlarını durdurmak için istişare sürecini başlattığını duyurmasının ardından, İngiliz hükümetinden hafta sonu müdahale gelmiş ve British Steel'in operasyonel kontrolünün alınmasına yönelik yasa onaylanmıştı.
Böylece hükümet, şirkete ait yönetim kurulu ve iş gücünü yönlendirme, ham madde siparişi verme yetkisi elde etmişti.
Çinli Jingye geçen ay, söz konusu tesisteki iki yüksek fırının ve çelik üretim operasyonlarının kapatılması, çelik haddehane kapasitesinin azaltılması için istişare sürecini başlatacağını duyurmuştu.
Çelik üretim operasyonlarının durdurulması halinde tesiste 2 bin ila 2 bin 700 çalışanın işinden olacağını açıklayan şirket, üretimdeki istikrarsızlık ve artan mali kayıpları karşısında İngiliz hükümetiyle destek konusunda bir anlaşma sağlanamadığını bildirmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.