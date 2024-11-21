Dolar
34.50
Euro
36.28
Altın
2,672.18
ETH/USDT
3,347.80
BTC/USDT
97,960.00
BIST 100
9,367.77
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray Teknik Direktör Okan Buruk, İstanbul’da “SPOINT İnşaat Proje Tanıtım Programı” öncesi açıklamalarda bulunuyor.
logo
Ekonomi

IMF, Trump'ın politikalarını değerlendirmek için ayrıntıların ortaya çıkmasını bekleyecek

IMF Sözcüsü Julie Kozack, ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın ticaret ve vergi politikalarının etkisine ilişkin yorum yapmak için "henüz çok erken" olduğunu, değerlendirme yapmak için ayrıntıların ortaya çıkmasını bekleyeceklerini ifade etti.

Dilara Zengin Okay  | 21.11.2024 - Güncelleme : 21.11.2024
IMF, Trump'ın politikalarını değerlendirmek için ayrıntıların ortaya çıkmasını bekleyecek

Washington

Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Julie Kozack, düzenlediği basın toplantısında, küresel ekonomideki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump'ın ticaret ve vergi politikalarına ilişkin IMF'nin görüşünün sorulması üzerine Kozack, "Uygulanabilecek olası politikaların etkilerine ilişkin yorum yapmak için henüz çok erken." yanıtını verdi.

Kozack, politikaları uygulandıkça değerlendireceklerini belirterek, bu politikaların kesin etkisinin büyük ölçüde ayrıntılara bağlı olacağını, bu nedenle değerlendirme yapmadan önce ayrıntıları görmeyi bekleyeceklerini kaydetti.

Başkanlık görevini 20 Ocak 2025'te Joe Biden'dan devralacak Trump'ın ekonomide ilk başkanlık dönemindekine benzer politikaları izlemesi bekleniyor.

Ticarette korumacı politikaları savunun Trump, göreve geldiğinde Çin menşeli mallara yüzde 60, diğer ülkelerden ithal edilen mallara ise yüzde 10 ila 20 gümrük vergisi uygulamayı planlıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DMM "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'ye MHP'li vekillerle ilgili görüntüler izletti" iddiasını yalanladı
Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Komisyonda kabul edildi
Marmara ve Ege denizleri için fırtına uyarısı
Beykoz'da şiddetli rüzgarda ağacın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı
Dışişleri Bakanı Fidan, UCM'nin Netanyahu hakkındaki kararının "umut verici" olduğunu belirtti

Benzer haberler

Trump'ın Adalet Bakanlığına aday gösterdiği Gaetz, tartışmaların ardından adaylıktan çekildi

Trump'ın Adalet Bakanlığına aday gösterdiği Gaetz, tartışmaların ardından adaylıktan çekildi

ABD Kongre üyesi Tlaib'den UCM'nin Netanyahu kararına güçlü destek

IMF, Trump'ın politikalarını değerlendirmek için ayrıntıların ortaya çıkmasını bekleyecek

ABD'den Gazprombank'a yaptırım

ABD'den Gazprombank'a yaptırım

Beyaz Saray'dan, UCM'nin Netanyahu hakkındaki tutuklama emrine tepki

Beyaz Saray'dan, UCM'nin Netanyahu hakkındaki tutuklama emrine tepki
Rusya: ABD'nin eylemleri, Orta Doğu'da şiddetin artmasının tek nedeni

Rusya: ABD'nin eylemleri, Orta Doğu'da şiddetin artmasının tek nedeni
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet