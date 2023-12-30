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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri'de ''Celal Aysel Küçükşahin Aile Sağlığı Merkezi Açılış Töreni''nde konuşuyor.
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Ekonomi

Ilısu Barajı ve HES'ten ekonomiye yaklaşık 23 milyar lira katkı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 3 yıl önce tam kapasiteyle elektrik üretmeye başlayan Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin (HES) Türkiye ekonomisine yaklaşık 23 milyar lira katkı sağladığını bildirdi.

Mustafa Çalkaya  | 30.12.2023 - Güncelleme : 30.12.2023
Ilısu Barajı ve HES'ten ekonomiye yaklaşık 23 milyar lira katkı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin Fırat Nehri'nden sonra en büyük hidroelektrik potansiyeline sahip Dicle Nehri üzerinde, elektrik üretimi maksadıyla inşa edilen Ilısu Barajı ve HES'i, 23 Aralık 2020 itibarıyla tam kapasiteyle elektrik üretimine başladı.

Ilısu Barajı ve HES, kurulu güç bakımından Atatürk, Karakaya ve Keban barajlarından sonra Türkiye'nin en büyük dördüncü santrali, dolgu hacmi bakımından ise ikinci büyük barajı konumunda bulunuyor.

Temelden 135 metre yüksekliğe, 24 milyon metreküp dolgu hacmine ve 2 bin 327 metre kret uzunluğuna sahip Ilısu Barajı, ön yüzü beton kaplı kaya dolgu baraj tipinde dolgu hacmi, gövde uzunluğu ve beton yüzey alanı bakımından dünyada birinci sırada yer alıyor. Baraj ayrıca, 10,6 milyar metreküplük depolama kapasitesiyle Atatürk ve Keban barajlarından sonra Türkiye'nin üçüncü en büyük depolama hacmine sahip barajı konumunda bulunuyor.

"Elektriğin 5'te birini HES'ler yoluyla üretiyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin son 21 yılda su kaynaklarından enerji elde edilmesi konusunda dünyada örnek projelere imza attığını bildirdi.

Yumaklı, "Ülkemizin sınırlı su kaynaklarını en verimli şekilde kullanacak yatırımlarımızı hızla yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Birkaç yılda kendilerini amorti eden HES'lerimiz inşallah uzun yıllar boyunca ekonomimize katma değer sağlamaya devam edecek. Ülkemizde elektriğin 5'te birini HES'ler yoluyla sudan üretiyoruz." ifadesini kullandı.

Uygulamaya alınan önemli projelerden birinin de Ilısu Barajı ve HES'i olduğunu belirten Yumaklı, şunları kaydetti:

"Tam kapasiteyle elektrik üretmeye başladığı 23 Aralık 2020'den bu yana 8 milyar kilovatsaat elektrik üreten yüz akı tesisimiz, ülke ekonomimize yaklaşık 23 milyar lira katkı sağladı. Bu devasa tesisimizin ülkemize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, 'Türkiye Yüzyılı'nda da ülkemizin enerjisine güç katmaya devam edeceğiz."

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