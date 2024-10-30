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Ekonomi

İlaç etkin maddesi üretimi amaçlı kenevir yetiştiriciliği kotaları belirlendi

Türkiye'de ilaç etkin maddesi üretimi amaçlı kenevir yetiştiriciliği kapsamında ülke toplam kotası 5 bin metrekare yetiştiricilik alanında yıllık 120 bin kök bitkiyle sınırlı tutuldu.

Seda Tolmaç  | 30.10.2024 - Güncelleme : 30.10.2024
İlaç etkin maddesi üretimi amaçlı kenevir yetiştiriciliği kotaları belirlendi

Ankara

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ilaç etkin maddesi üretimi amaçlı kenevir yetiştiriciliğinde ülke toplam kotası 5 bin metrekare yetiştiricilik alanında yıllık 120 bin kök ile sınırlı olacak.

Üniversiteler, Tarım ve Orman Bakanlığı araştırma enstitüleri ile araştırma izni bulunan kuruluşlar için ilaç etkin maddesi üretimi amaçlı kenevir yetiştiriciliği kapsamındaki bilimsel araştırmalar ve AR-GE çalışmalarında kota şartı aranmayacak.

Kotanın dağıtımında Tarım ve Orman Bakanlığı yetkili olacak.

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