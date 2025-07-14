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Eğitim

Yeni fakülteler ve enstitüler kuruldu

Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak fakülte, yüksekokul ve enstitülerin kurulması, bazı fakülte ve enstitülerin kapatılması ile bazı fakültelerin adlarının değiştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sefa Bilgitekin  | 14.07.2025 - Güncelleme : 14.07.2025
Yeni fakülteler ve enstitüler kuruldu

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Hacettepe Üniversitesine bağlı Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi, Anadolu Üniversitesine bağlı Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi, Karabük Üniversitesine bağlı Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi, Kayseri Üniversitesine bağlı Yabancı Diller Yüksekokulu, İstanbul Atlas Üniversitesine bağlı Yabancı Diller Yüksekokulu, Gazi Üniversitesine bağlı Nörobilim ve Nöroteknoloji Enstitüsü, Ege Üniversitesine bağlı Emine Erdoğan Tohum Bilimi ve Teknolojisi Enstitüsü, Kastamonu Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Yeditepe Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ve İstanbul Medeniyet Üniversitesine bağlı Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü kuruldu.

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Karar kapsamında, Anadolu Üniversitesinin İktisat Fakültesi ve İşletme Fakültesi, Karabük Üniversitesinin Teknoloji Fakültesi ve Fen Fakültesi, Kastamonu Üniversitesinin Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yeditepe Üniversitesinin Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Avrupa Çalışmaları Enstitüsü, Biyoteknoloji Enstitüsü ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü kapatıldı.

Ayrıca, Karabük Üniversitesinin Edebiyat Fakültesinin adı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Mühendislik Fakültesinin adı Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile İstanbul Medeniyet Üniversitesinin İslami İlimler Fakültesinin adı da İlahiyat Fakültesi olarak değiştirildi.

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