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Gündem, Ekonomi

İkinci el araçlarda 6 ay ve 6 bin kilometre düzenlemesi 1 Temmuz 2025'e kadar uzatıldı

İkinci el motorlu kara taşıtlarının pazarlanması veya satışının, ilk tescilinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmeden yapılamaması uygulaması 1 Temmuz 2025'e kadar devam edecek.

Mertkan Oruç  | 26.12.2024 - Güncelleme : 26.12.2024
İkinci el araçlarda 6 ay ve 6 bin kilometre düzenlemesi 1 Temmuz 2025'e kadar uzatıldı

Ankara

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler, motosiklet, otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanmasını veya satışını, ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmedikçe 1 Temmuz 2025'ten önce doğrudan veya dolaylı olarak yapamayacak.

Ayrıca, ikinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlaması uygulaması da 1 Temmuz 2025'e kadar gerçekleştirilemeyecek.

Bakanlık iki düzenlemeyi de 6 aya kadar uzatmaya yetkili kılındı.

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