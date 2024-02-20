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Ekonomi

IKBY’de yabancı firmaların yarıdan fazlasını Türk şirketleri oluşturuyor

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) faaliyet gösteren yabancı şirketlerin yarısından fazlasının Türk şirketleri olduğu belirtildi.

Bekir Aydoğan  | 20.02.2024 - Güncelleme : 20.02.2024
IKBY’de yabancı firmaların yarıdan fazlasını Türk şirketleri oluşturuyor Fotoğraf: Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed/AA

Erbil

Irak’ın Erbil kentinde Ortadoğu Kalkınma ve İşbirliği Derneği (OKİD) tarafından düzenlenen ve iş insanlarının yanı sıra Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğundan temsilcilerin de katıldığı toplantıda, Türkiye’nin Irak ve IKBY ile ticari işbirliği alanları ele alındı.

IKBY Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Soran Şükür, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçmişte de bakanlık ve IKBY’deki ticaret odalarının Türkiye’deki kurum ve kuruluşlarla önemli ticari konferanslar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu sene de benzer konferansların sayısının artmasını umduklarını belirten Şükür, Türkiye ve Irak’tan yatırımcıların bir araya geldiği görüşmelerin çok verimli geçtiğini dile getirdi.

Şükür, Türkiye ile bölge arasındaki ticari ilişkilere çok önem verdiklerini vurgulayarak, “Bakanlığımıza bağlı Tescil Genel Müdürlüğünde kayıtlı olan yabancı firmaların sayısı 3 bini geçmiştir. Bunların yüzde 50’den fazlası Türk şirketi. Bu da Türkiye’nin bölgede ticari ve yatırım anlamındaki güçlü varlığını gösteriyor.” diye konuştu.

OKİD Kurucu Başkanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Erbil Milletvekili İmdat Bilal de derneğin Türkiye ile Irak ve IKBY arasında ekonomik işbirliği ve kültürel-sosyal alanlarda bir köprü oluşturmayı amaçladığını söyledi.

Bilal, iki ülke arasındaki ticareti geliştirmenin yanı sıra mevcut sıkıntıları bu toplantılarla ele alıp bir rapor haline getirerek yetkililere ileteceklerini kaydetti.

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