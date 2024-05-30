Dolar
32.25
Euro
34.99
Altın
2,345.95
ETH/USDT
3,763.60
BTC/USDT
68,144.00
BIST 100
10,453.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

IEA: Temiz teknolojilerin yaygınlaşması enerji ve yaşam maliyetlerini azaltıyor

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), temiz teknolojilerin yaygınlaşmasının enerji ve yaşam maliyetlerini azaltacağı öngörüsünde bulundu.

Handan Kazancı  | 30.05.2024 - Güncelleme : 30.05.2024
IEA: Temiz teknolojilerin yaygınlaşması enerji ve yaşam maliyetlerini azaltıyor

İstanbul

IEA'nın "Uygun Fiyatlı ve Adil Temiz Enerji Geçişleri için Stratejiler" başlıklı raporuna göre, net sıfır emisyona hedeflerine 2050'ye kadar ulaşabilmek için ilave yatırımlar gerekiyor.

Ancak söz konusu hedefin gerçekleşmesi aynı zamanda küresel enerji sistemlerinin işletme maliyetlerini halihazırdaki politikaların devam edeceğini öngören senaryoya kıyasla önümüzdeki 10 yılda yarıdan fazla azaltacak.

Hükümetler 2023'te fosil yakıtların kullanımını sübvanse etmek için yaklaşık 620 milyar dolar harcadı. Söz konusu harcama, tüketiciye yönelik temiz enerji yatırımlarını desteklemek için harcanan 70 milyar doları aştı.

Daha hızlı enerji dönüşümüne ek olarak, güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının payının artmasının tüketicilere ek fayda sağlayacağı öngörülüyor.

Kovid-19 salgını sonrasında ortaya çıkan küresel enerji krizi sırasında, hükümetlerin sübvansiyon ve acil durum desteklerine ilave olarak tüketiciler enerjiye yaklaşık 10 trilyon dolar harcadı. Söz konusu harcama kişi başı için ortalama 1200 dolardan fazla ve önceki 5 yılın ortalamasından yüzde 20 artış olarak kayıtlara geçti. Yüksek fiyatlar hem gelişmekte olan hem de gelişmiş ekonomilerde en kırılgan kesimi etkiledi.

Raporda ayrıca, temiz enerjiye geçişte fiyat şoku riskinin ortadan kalkmadığı ve hükümetlerin enerji güvenliğini etkileyebilecek yeni risklere karşı dikkatli olmasına yönelik uyarılar yer alıyor. Jeopolitik gerilimlerin hem geleneksel yakıtlarda hem de temiz enerji tedarik zincirlerinde dalgalanmalara neden olduğu belirtiliyor.

IEA Başkanı Fatih Birol, rapora ilişkin şunları kaydetti:

"Veriler, temiz enerjiye geçişte ne kadar hızlı hareket edilirse, bunun hükümetler, işletmeler ve hane halkları için o kadar uygun maliyetli olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Politika yapıcılar ve sektör liderleri bugün harekete geçmeyi ve harcama yapmayı ertelerse, yarın hepimiz daha fazla ödeme yapmak zorunda kalacağız. Yeni raporumuzda yer alan ve türünün ilk örneği olan küresel analiz, enerjiyi daha fazla insan için daha uygun fiyatlı hale getirmenin yolunun geçişleri yavaşlatmak değil hızlandırmak olduğunu gösteriyor. Ancak yoksul hane halklarının, toplumların ve ülkelerin yeni temiz enerji ekonomisinde bir yer edinmelerine yardımcı olmak için çok daha fazlasının yapılması gerekiyor."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk savunma sanayisinin yeni teknolojileri KEMANKEŞ 2 ve DAĞHAN H-620, İzmir'de vitrine çıktı
Oyuncu Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti
Türk Yıldızları ve HÜRJET, EFES-2024 Tatbikatı kapsamında gösteri uçuşu yaptı
Milli Savunma Bakanı Güler: Önleyici, dengeli ve barış odaklı politikalar üretmeye devam ediyoruz
Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü gece kulübü yangınına ilişkin 9 sanığa 22 yıl 6'şar ay hapis talebi

Benzer haberler

IEA: Temiz teknolojilerin yaygınlaşması enerji ve yaşam maliyetlerini azaltıyor

IEA: Temiz teknolojilerin yaygınlaşması enerji ve yaşam maliyetlerini azaltıyor

IEA Başkanı Birol, Bakü'de iklim müzakerelerinin temiz enerji finansmanı üzerine yoğunlaşmasını bekliyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet