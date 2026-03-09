Dolar
Ekonomi

IEA Başkanı Birol'dan G7 Maliye Bakanları toplantısı sonrası petroldeki gelişmelere ilişkin açıklama

IEA Başkanı Fatih Birol, "IEA'nın acil durum petrol stoklarının piyasaya sunulması da dahil olmak üzere mevcut tüm seçenekleri ele aldık." dedi.

Nuran Erkul Kaya  | 09.03.2026 - Güncelleme : 09.03.2026
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, acil durum petrol stoklarının piyasaya sunulması da dahil mevcut tüm seçenekleri ele aldıklarını belirterek, "Hürmüz Boğazı'ndan geçişte yaşanan zorluklara ek olarak petrol üretiminin önemli bir bölümü azaldı. Bu durum piyasa için önemli ve giderek büyüyen riskler yaratıyor." ifadelerini kullandı.

Birol, G7 Maliye Bakanları'nın Hürmüz Boğazı'nda petrol akışının kesilmesi sonrası arzda yaşanan aksaklıkları dengelemek amacıyla acil petrol rezervlerinin ortak kullanıma açılmasını görüştüğü toplantı sonrasında, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

G7 Dönem Başkanlığını yürüten Fransa Maliye Bakanı Roland Lescure'ün daveti üzerine, küresel ekonomik durum ve Orta Doğu'daki çatışma hakkında G7 Maliye Bakanları toplantısına katıldığını belirten Birol, burada küresel petrol piyasalarındaki koşullara ilişkin IEA'nın güncel değerlendirmesini sunduğunu kaydetti.

Birol, petrol piyasasında son günlerde koşulların kötüleşmiş durumda olduğuna dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Hürmüz Boğazı'ndan geçişte yaşanan zorluklara ek olarak petrol üretiminin önemli bir bölümü azaldı. Bu durum piyasa için önemli ve giderek büyüyen riskler yaratıyor. IEA'nın acil durum petrol stoklarının piyasaya sunulması da dahil olmak üzere mevcut tüm seçenekleri ele aldık. IEA üyesi ülkeler şu anda kamuya ait 1,2 milyar varilden fazla acil durum petrol stokuna sahip. Hükümet yükümlülükleri kapsamında tutulan 600 milyon varil daha endüstri stoku bulunuyor. Ayrıca dünyanın çeşitli ülkelerinden enerji bakanlarıyla da durum hakkında yakın temas halindeyim. Yakın zamanda Suudi Arabistan, Brezilya, Hindistan, Azerbaycan ve Singapur ile görüşmeler yaptım."

