Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 7 katlı binanın çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı. -VTR-
logo
Ekonomi

Huawei, Türkiye'de elektrik şebekesinin dijitalleşmesi için yerel üretim fırsatlarını değerlendiriyor

Huawei Elektrik Enerjisi Dijitalleşme Bölümü Teknolojiden Sorumlu Üst Yöneticisi Lifei Liu, Türkiye'de elektrik sistemlerinin dijitalleşmesine ilişkin, "HPLC teknolojisi konusunda işbirliği yapıyor ve yerel üretim imkanlarını araştırıyoruz." dedi.

Firdevs Yüksel, Handan Kazancı  | 29.10.2025 - Güncelleme : 29.10.2025
Istanbul

AA muhabirinin enerji sektöründe dijitalleşmenin önemine ilişkin sorularını yanıtlayan  Liu, dijitalleşmenin enerji sektöründe hat kayıplarını azaltmada ve şebeke yönetimini iyileştirmede önemli bir araç olduğunu söyledi.

Liu, dijitalleşmenin gözlemlemeye ve karar vermeye yardımcı olduğunu ancak gerçek faydanın insan ve kurumların verileri kullanarak harekete geçmesiyle mümkün olduğunu vurgulayarak, "Dijitalleşmeye güvenin, ama sadece dijitalleşmeye bel bağlamayın." ifadesini kullandı.

Dijitalleşmeyle beraber siber güvenliğin de artan önemine dikkati çeken Liu, şöyle devam etti:

"Siber güvenlik çok önemli çünkü ihmal edilmesi büyük kayıplara yol açabilir. Küresel ekonomik canlılık nedeniyle en çok etkilenen sektörler finans ve elektrik sektörleri. Dijitalleşme çağında siber güvenlik kritik alanlardan biri. Ancak sadece teknolojik önlemlerle sınırlı değil, insanları, varlıkları ve süreçleri kapsayan bütüncül bir yaklaşım gerektirir. Ayrıca acil durumlarda devreye girecek yedek planlar da olmalı. Teknoloji, yaşam döngüsü yaklaşımı ve yedek planlama, hem finansal kayıpları önlemek hem de varlıkların değerini korumak açısından kritik öneme sahip."

"Türkiye pazarını benzersiz kılan unsurlardan biri güçlü ve yenilikçi iç talep"

Liu, Türkiye enerji pazarının Huawei açısından özel bir konuma sahip olduğunu belirterek, "Kişisel olarak Türkiye enerji pazarının benzersiz olduğunu düşünüyorum. Türkiye enerji alanında büyük yatırımlar yapıyor. Bu, bizim için de önemli fırsatlar sunuyor." diye konuştu.

Türkiye'nin nüfusa bağlı yüksek enerji talebine dikkati çeken Liu, "Tüketim arttıkça yeni çözümler ve teknolojiler geliştirme ihtiyacı doğuyor. Bu talep, yatırımcıları da cezbediyor. Dolayısıyla Türkiye pazarını benzersiz kılan unsurlardan biri de bu güçlü talep." değerlendirmesinde bulundu.

Liu, şirketin Türkiye enerji sektörüyle ilgili çalışmalarına ilişkin de "Elektrik alanında şu anda Türkiye'deki iletim ve dağıtım sistemi şirketleriyle ile işbirliği yapıyoruz. Yüksek Hızlı Güç Hattı Haberleşmesi olarak adlandırdığımız HPLC teknolojisi konusunda işbirliği yapıyor ve yerel üretim imkanlarını araştırıyoruz." dedi.

Yerel üretimin giderek daha önemli hale geldiğini vurgulayan Liu, "Artık birçok ülkede, pazara girmek isteyen şirketlerin belirli oranda yerli katkı sağlaması bekleniyor." ifadesini kullandı.

Liu, şirketin Türkiye'de uzun süredir yerelleşmeye önem verdiğine işaret ederek, "Huawei Türkiye'de çok sayıda yerel çalışan istihdam ediyor. Küresel ölçekte yer almak istiyorsak, yerel yeteneklerle çalışmamız gerektiğini biliyoruz. Ülkeyi daha iyi tanıyorlar, daha verimli bilgi alışverişi sağlıyorlar." diye konuştu.

AR-GE çalışmalarına da değinen Liu, "Avrupa'da hangi ülkelerin araştırma merkezi olarak güçlü olabileceğini değerlendiriyoruz ve Türkiye bu ülkelerden biri. Bunun nedeni, Türkiye'nin çok sayıda yetenekli ve genç insana sahip olması. Ayrıca coğrafi konumu nedeniyle seyahat kolaylığı da büyük bir avantaj." dedi.

Liu, Huawei'nin Türkiye'de telekomünikasyon alanında yerel üreticilerle işbirliği konusunda edindiği tecrübeye işaret ederek, bu yaklaşımı diğer sektörlere de taşıyacaklarını ve bu alanda giderek daha fazla yer alacaklarını dile getirdi.

