Ekonomi

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da "Türkiye-Hollanda İş Platformu" kuruldu

Türkiye ile Hollanda arasındaki ekonomik bağları güçlendirmek amacıyla Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da "Türkiye-Hollanda İş Platformu (TDBP)" kuruldu.

Salih Okuroğlu  | 15.01.2026 - Güncelleme : 15.01.2026
Amsterdam

Amsterdam'daki H'ART Müzesi'nde düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Hollanda Dış Yatırım Ajansı (NFIA) Komiseri Hilde van der Meer, TDBP Başkanı Erhan Zeyneloğlu'nun yanı sıra iş dünyasından çok sayıda isim katıldı. Etkinlikte, TDBP'nin kuruluşu resmen duyuruldu.

Büyükelçi Yazgan, burada yaptığı konuşmada, TDBP'nin, girişimcileri, yerleşik şirketleri, finans kuruluşlarını ve kamu paydaşlarını aynı çatı altında buluşturduğunu söyledi.

Yazgan, desteklemekten memnuniyet duyduğunu belirttiği TDBP'nin, Türkiye ve Hollanda arasındaki güçlü ilişkilerin daha somut projelere dönüşmesine katkı sağlayabileceğini vurguladı.

NFIA Komiseri Van der Meer ise TDBP'nin kuruluş etkinliğinde yer almaktan memnuniyet duyduğunu, bu tür platformların ortaklıkları güçlendirdiğini dile getirdi.

Türkiye'nin, NFIA'nın ofisinin bulunduğu 16 ülkeden biri olduğuna dikkati çeken van der Meer, küresel sorunlara sürdürülebilir, yenilikçi ve dijital çözüm üretmeye kararlı şirketleri desteklediklerini aktardı.

TDBP Başkanı Zeyneloğlu da Türk ve Hollanda iş dünyası arasında köklü geçmişe dayanan güçlü ilişkilerin bulunduğunu, ancak buna rağmen önemli bir potansiyelin hala değerlendirilmediğini gördüklerini kaydetti.

Zeyneloğlu, TDBP ile iki ülkeden şirketlerin bir araya gelip fikir alışverişinde bulunabileceği ve fırsatları somut ortaklıklara dönüştürebileceği tarafsız, profesyonel ve geleceğe dönük bir platform oluşturmayı amaçladıklarını belirtti.

Hollanda'da faaliyet yürüten Türk şirketlerinin girişimiyle kurulan TDBP, "kar amacı gütmeyen iş platformu" niteliği taşıyor.

TDBP, iki ülke arasında ticaret, yatırım ve inovasyon ilişkilerini güçlendirmeyi hedefliyor.

