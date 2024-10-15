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Ekonomi

Hizmet üretim endeksi ağustosta yıllık yüzde 0,1, aylık yüzde 0,2 azaldı

Hizmet üretim endeksi, ağustosta yıllık bazda yüzde 0,1, aylık bazda yüzde 0,2 geriledi.

Cüneyt Kemal Özkök  | 15.10.2024 - Güncelleme : 15.10.2024
Hizmet üretim endeksi ağustosta yıllık yüzde 0,1, aylık yüzde 0,2 azaldı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin hizmet üretim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre endeks, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 azalış gösterdi.

Alt sektörler incelendiğinde yıllık bazda, ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 4,1, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 0,2 azalırken bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 6,3, gayrimenkul hizmetleri yüzde 14,8, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 0,4, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 0,9 arttı.

Hizmet üretim endeksi, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,2 azaldı.

Alt sektörler incelendiğinde aylık bazda, ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 2,3, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 1 düşerken, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 0,3, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 4,5, gayrimenkul hizmetleri yüzde 7,4, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 0,6 yükseliş gösterdi.

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