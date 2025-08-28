Dolar
41.05
Euro
47.93
Altın
3,394.30
ETH/USDT
4,571.30
BTC/USDT
113,062.00
BIST 100
11,429.99
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara’da “Yeni Hayvancılık Projesi”ne ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Ekonomi

Ekonomik güven endeksi ağustosta aylık bazda yüzde 1,7 artışla 97,9 oldu

konomik güven endeksi, ağustosta aylık bazda yüzde 1,7 artışla 97,9 değerini aldı.

Cüneyt Kemal Özkök  | 28.08.2025 - Güncelleme : 28.08.2025
Ekonomik güven endeksi ağustosta aylık bazda yüzde 1,7 artışla 97,9 oldu

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks temmuzda 96,3 iken ağustosta yüzde 1,7 artarak 97,9 oldu. Tüketici güven endeksi, ağustosta aylık bazda yüzde 0,9 yükselişle 84,3'e çıktı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Aynı dönemde reel kesim güven endeksi, yüzde 1,7 artışla 100,6 olarak kayıtlara geçti.

Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,1 artışla 111,1 oldu.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi, yüzde 0,8 yükselişle 108,8 olurken inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 4 düşüşle 85,3 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksinde son 5 yılın aylık verileri şöyle:

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Usulsüz üretim yapan yapı malzemeleri firmalarına 54 milyon lira ceza
Temmuzda elektrik üretiminde günlük ve aylık bazda rekor kırıldı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özel hakkında soruşturma başlattı
İstanbul'daki operasyonlarda 847 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı
Arnavutköy'de fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Benzer haberler

Türkiye'nin ihracatı, temmuzda 24 milyar 938 milyon dolar olarak gerçekleşti

Türkiye'nin ihracatı, temmuzda 24 milyar 938 milyon dolar olarak gerçekleşti

Ekonomik güven endeksi ağustosta aylık bazda yüzde 1,7 artışla 97,9 oldu

Güven endeksi ağustosta hizmet ve perakende sektörlerinde artarken inşaat sektöründe azaldı

Sıfır Atık Vakfı ile TÜİK arasında işbirliği protokolü imzalandı

Sıfır Atık Vakfı ile TÜİK arasında işbirliği protokolü imzalandı
Yapı ruhsatı verilen bina sayısı yılın ikinci çeyreğinde yüzde 47,4 arttı

Yapı ruhsatı verilen bina sayısı yılın ikinci çeyreğinde yüzde 47,4 arttı
İş gücü girdi endeksleri açıklandı

İş gücü girdi endeksleri açıklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet