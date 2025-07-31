Dolar
40.59
Euro
46.59
Altın
3,305.70
ETH/USDT
3,862.30
BTC/USDT
118,639.00
BIST 100
10,740.12
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi haziranda aylık yüzde 4,72, yıllık yüzde 37,4 arttı

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 4,72, yıllık bazda yüzde 37,4 artış gösterdi.

Cüneyt Kemal Özkök  | 31.07.2025 - Güncelleme : 31.07.2025
Hizmet Üretici Fiyat Endeksi haziranda aylık yüzde 4,72, yıllık yüzde 37,4 arttı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin H-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, H-ÜFE, geçen ay bir önceki aya kıyasla yüzde 4,72, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 27,15, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 37,4 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 45,79 yükseldi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Endeks, geçen yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 31,14, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 38,89, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 41,99, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 37,07, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 49,68, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 42,15 artış kaydetti.

H-ÜFE, bir önceki aya göre ise ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 4,44, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 7,37, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 2,28, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 6,13, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 1,62, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 6,14 arttı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ülke genelindeki camilerde kuraklık, afetler ve şehitler için dualar edilecek
Gaziosmanpaşa'ya 500 milyon liralık spor yatırımı yapılacak
Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni gözaltı
Diyarbakır'da 4 milyon 459 bin kök kenevir ve skunk ele geçirildi
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Türkiye'nin ihracatı, haziranda yüzde 7,9 artarak 20 milyar 515 milyon dolara yükseldi

Türkiye'nin ihracatı, haziranda yüzde 7,9 artarak 20 milyar 515 milyon dolara yükseldi

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi haziranda aylık yüzde 4,72, yıllık yüzde 37,4 arttı

Bankacılık sektörünün net karı haziranda 422,5 milyar lira oldu

Kış tatili için yapılan seyahat harcamaları iki yılda yaklaşık 4 katına çıktı

Kış tatili için yapılan seyahat harcamaları iki yılda yaklaşık 4 katına çıktı
Tüketici güven endeksi temmuzda aylık yüzde 1,8 azaldı

Tüketici güven endeksi temmuzda aylık yüzde 1,8 azaldı
Yurt dışı ÜFE haziranda aylık yüzde 3,42, yıllık yüzde 28,38 arttı

Yurt dışı ÜFE haziranda aylık yüzde 3,42, yıllık yüzde 28,38 arttı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet