Dolar
19.12
Euro
20.70
Altın
1,962.13
ETH/USDT
1,803.50
BTC/USDT
28,032.00
BIST 100
4,811.45
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketlerin teminat mektubu tutarları artırıldı

Ticaret Bakanlığından yetki alarak hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketlerin ibraz edeceği teminat mektubu tutarlarında artışa gidildi.

Deniz Çiçek Palabıyık  | 29.03.2023 - Güncelleme : 29.03.2023
Hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketlerin teminat mektubu tutarları artırıldı

Ankara

Bakanlık tarafından hazırlanan Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketlere ve posta idaresine temsil yetkisi tanınması ile bazı eşyaların gümrük beyanı dahil tüm gümrük işlemlerinin bu kişiler tarafından takip edilip sonuçlandırılmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Buna göre, yetki kapsamı işlemlere ilişkin sonradan yapılacak kontroller sonucu doğabilecek kamu alacağının garanti edilmesi amacıyla yalnızca hava yolu veya yalnızca kara yolu ile hızlı kargo taşımacılığında yetki kullanılmak istenmesi durumunda 1 milyon lira, her iki yetkinin birlikte kullanılmak istenmesi durumunda ise 2 milyon liralık teminat mektubu ibraz edilecek. Söz konusu tutarlar daha önce 250 bin lira ve 500 bin lira olarak uygulanıyordu.

Bugünden önce Bakanlıktan operatör yetkisi almış hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketlerin ibraz ettiği teminat mektupları, 29 Eylül 2023'e kadar belirtilen tutarlara göre yenilenecek veya eksik kalan tutar için ek teminat mektubu verilecek. Bu tarihe kadar teminat mektuplarının yeni tutarlara göre tamamlanmaması durumunda, söz konusu koşul sağlanıncaya kadar operatör yetkisi askıya alınacak.

Tebliğle, kara yolu ile hızlı kargo taşımacılığına konu eşyanın gümrük işlemlerinin yapılacağı gümrük müdürlükleri artırıldı. Adana, İskenderun, Kütahya ve Gaziantep Havalimanı gümrük müdürlüklerinden de artık söz konusu işlemler yapılabilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Eskişehir'in yüksek kesimlerine kar yağdı
Bursa-İstanbul deniz otobüsü hattında 6 sefer iptali
Türkiye ve dünya gündemi
Bolu Dağı'nda kar etkili oluyor
Başkentte kar etkili oluyor

Benzer haberler

Hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketlerin teminat mektubu tutarları artırıldı

Hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketlerin teminat mektubu tutarları artırıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 4 kente ilişkin YEKA ilanlarını revize etti

Cep telefonu ithalatında birim gümrük kıymetini 350 dolara yükseltecek tebliğ iptal edildi

Asansör projelerinde görev alabilecek mühendislik alanları artırıldı

Asansör projelerinde görev alabilecek mühendislik alanları artırıldı
31 bin 600 sözleşmeli sağlık personeli alım ilanı Resmi Gazete'de

31 bin 600 sözleşmeli sağlık personeli alım ilanı Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı seçimi geçici aday listesi Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı seçimi geçici aday listesi Resmi Gazete'de

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet