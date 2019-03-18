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Ekonomi

Hedonik Konut Fiyat Endeksi ocakta azaldı

Hedonik Konut Fiyat Endeksi (HKFE), ocakta bir önceki aya göre yüzde 0,74 azalarak 224,83'e geriledi.

Murat Birinci   | 18.03.2019
Hedonik Konut Fiyat Endeksi ocakta azaldı

Istanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından ocak dönemine ilişkin konut fiyat endeksi verileri açıklandı. 

Türkiye'deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek, kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan HKFE (2010=100), ocakta bir önceki aya göre yüzde 0,74 azalarak 224,83 seviyesinde gerçekleşti.

Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4 artan HKFE, aynı dönemde reel olarak ise yüzde 13,59 azalış kaydetti.

Üç büyük ilin hedonik konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, ocakta bir önceki aya göre İstanbul’da yüzde 2,17, Ankara'da yüzde 0,38 ve İzmir’de yüzde 2,64 azaldı. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul'da yüzde 0,96 azalırken, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 1,20 ve yüzde 5,52 yükseldi.

Konut Fiyat Endeksi (KFE), ocakta yıllık bazda yüzde 7,60 artarak 271,27'ye ulaştı. Metrekare başına konut değeri olarak hesaplanan birim fiyat, ocakta 2 bin 275,27 liraya geriledi. Yeni Konutlar Fiyat Endeksi (YKFE) ocakta 2018'in aynı ayına göre yüzde 8,75 artarak 261,13 oldu. Aynı dönemde Yeni Olmayan Konutlar Fiyat Endeksi de (YOKFE) yüzde 7,07 artışla 268,58'e ulaştı.

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