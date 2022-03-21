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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Şanlıurfa'da İş Dünyası GES ve Sulama Kanalları Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor
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Ekonomi

Hazine yarın iki ihale düzenleyecek, kira sertifikası satışı gerçekleştirecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 4 ve 10 yıl vadeli iki ihale düzenleyecek, 2 yıl vadeli kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.

Cüneyt Kemal Özkök   | 21.03.2022
Hazine yarın iki ihale düzenleyecek, kira sertifikası satışı gerçekleştirecek

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanlığının yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 4 yıl (1624 gün) vadeli, 6 ayda bir sabit kupon ödemeli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

İkinci ihalede ise 10 yıl (3612 gün) vadeli, TÜFE'ye endeksli, 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

Ayrıca 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.

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