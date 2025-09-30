Dolar
41.58
Euro
48.89
Altın
3,853.19
ETH/USDT
4,189.20
BTC/USDT
113,906.00
BIST 100
11,004.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Finans Merkezi’nde Türkmedya E-Ticaret ve Perakende Zirvesi’nde konuşuyor Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında 2 askeri personel şehit oldu, 1 kişi hayatını kaybetti. Olay yerinden yayındayız
logo
Ekonomi

Maliye usulsüz kullanılan "T" plakalı Ferrarilerin peşine düştü

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yurt dışından yolcu beraberinde geçici olarak yurda sokulan Ferrari başta olmak üzere çeşitli lüks araçları vergisini ödemeden "T" plakayla kullanıma sunan şirketleri mercek altına aldı.

Deniz Çiçek Palabıyık, Hülya Ömür Uylaş  | 30.09.2025 - Güncelleme : 30.09.2025
Maliye usulsüz kullanılan "T" plakalı Ferrarilerin peşine düştü

Ankara

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, yurt dışından getirilen kişisel kullanıma mahsus kara taşıtları Türkiye'de 24 ay kalabiliyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Geçmiş yıllarda 6 ay olarak uygulanan bu süre, 2015 yılında 24 aya çıkarılmıştı.

Gümrük mevzuatı doğrultusunda, Türkiye'de ikamet eden kişilerin yurt dışından taşıt getirme hakkı bulunmuyor. Söz konusu araçların da Türkiye'de sadece getiren kişi ve kurum tarafından kullanılması gerekiyor.

Vergisiz olarak yurt dışından getirilen bu araçların, 2 yıl sonunda ülke dışına çıkarılması şartı bulunuyor.

Buna karşın bazı şirketlerin, yurt dışından getirdikleri Ferrari başta olmak üzere çeşitli markalardaki lüks araçları, uygulamayı suistimal ederek Türkiye'de kullanıma sunduğu belirlendi.

Bu araçların, "prototip veya yol testi için kullanılacaklar" için verilen "T" plaka ile kullanıldığı saptandı.

Maliye müfettişleri, lüks araçları vergisiz olarak kullanıma sunan şirketlerin izini sürmeye başladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor
Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada 16 şüpheli gözaltına alındı
Bolu Dağı'nda sis ve sağanak ulaşımı etkiledi
Aksaray'da trafik kazasında 2 asker şehit oldu, 1 kişi hayatını kaybetti
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 35 şüpheli yakalandı

Benzer haberler

Maliye usulsüz kullanılan "T" plakalı Ferrarilerin peşine düştü

Maliye usulsüz kullanılan "T" plakalı Ferrarilerin peşine düştü

Vergi beyanında bulunmayan 10 bin büyük şirket ortağı mercek altına alındı

Ticari defterlerin elektronik ortamda tutulmasına ilişkin düzenlemeye gidildi

Hazine ve Maliye Bakanlığından "vergisiz döviz" iddialarına ilişkin açıklama

Hazine ve Maliye Bakanlığından "vergisiz döviz" iddialarına ilişkin açıklama
Kesinleşen vergi ve ceza borçları olan mükelleflerin listeleri açıklanacak

Kesinleşen vergi ve ceza borçları olan mükelleflerin listeleri açıklanacak
Gıda Komitesi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ev sahipliğinde toplandı

Gıda Komitesi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ev sahipliğinde toplandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet