Dolar
42.23
Euro
48.84
Altın
4,083.06
ETH/USDT
3,601.00
BTC/USDT
106,250.00
BIST 100
10,843.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Hazine, bono ihalesiyle 34,1 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği bono ihalesiyle 34 milyar 116,9 milyon lira borçlanmaya gitti.

Cüneyt Kemal Özkök  | 10.11.2025 - Güncelleme : 10.11.2025
Hazine, bono ihalesiyle 34,1 milyar lira borçlandı

Ankara

İhalede, 7 ay (217 gün) vadeli kuponsuz hazine bonosunun yeniden ihracı yapıldı. İhalede basit faiz yüzde 38,25, bileşik faiz yüzde 41,13 oldu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Nominal teklifin 82 milyar 88,4 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 27 milyar 927,4 milyon lira, net satış 22 milyar 741,9 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 3 milyar 75 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 16 milyar 528,6 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 8,3 milyar liralık satış yapıldı.

Hazine, böylece ihalede toplam 34 milyar 116,9 milyon lira borçlandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sarıyer'de oyuncak silahla televizyon binasına giren zanlı yakalandı
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ve 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davanın gerekçeli kararı açıklandı
Kocaeli'de karaya oturan gemideki yükün tahliyesine başlandı
Hatay ve Kilis'te bir günde 44 bin 50 fidan toprakla buluşturulacak
Bursa'da 3 milyon 250 bin fidan toprakla buluşacak

Benzer haberler

Hazine, bono ihalesiyle 34,1 milyar lira borçlandı

Hazine, bono ihalesiyle 34,1 milyar lira borçlandı

2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı Resmi Gazete'de yayımlandı

Finansal İstikrar Komitesi toplandı

Kar payı geliri olup vergi vermeyenler birer birer tespit edildi

Kar payı geliri olup vergi vermeyenler birer birer tespit edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet