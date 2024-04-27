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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığının gıdadaki KDV istismarını önlemek için hazırladığı düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığının, gıdadaki KDV istismarının önüne geçmek ve bu konudaki tereddütleri gidermek için yaptığı düzenlemeyle lokantalar ve kafeler sattığı yiyecek ve içecekte de KDV'yi yüzde 10 olarak hesaplayacak.

Mehmet Can Toptaş  | 27.04.2024 - Güncelleme : 27.04.2024
Hazine ve Maliye Bakanlığının gıdadaki KDV istismarını önlemek için hazırladığı düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan "Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Düzenlemeye göre hizmet sunan lokanta, kafe ve pastane gibi işletmeler kendilerinin hazırlayıp sundukları yiyecek ve içecekler ile dışarıdan temin edilerek buralarda sattıkları ürünler için KDV'yi yüzde 10 (alkollü içeceklerde yüzde 20) şeklinde hesaplayacak.

Bu işletmelerin telefonla veya internet üzerinden sipariş suretiyle adrese gönderme, gel-al gibi yöntemlerle yaptıkları tüm satışları da aynı kapsamda olacak.

Öte yandan, yiyecek ve içecek hizmetlerine yönelik işyeri ruhsatı bulunmadığı halde müşterilerine servis yapılabilen alanlarda yiyecek ve içecek hizmetleri sunan işletmelerin yaptıkları satışlar da bu kapsamda değerlendirilecek.

KDV oranlarında bir artış olmazken suistimallerin önüne geçilmesi amaçlanıyor

Denetimler sonucunda bazı lokanta veya kafelerin yeme içme hizmeti yerine et, su, meyve suyu gibi ürünleri satmış gibi gösterdiği ve KDV oranını yüzde 10 yerine yüzde 1 olarak hesapladığı tespit edilmişti.

Düzenleme ile, KDV oranlarında herhangi bir artış olmazken, yanlış uygulamaların ve suistimallerin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Tebliğ, mayıs ayı başında yürürlüğe girecek.

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