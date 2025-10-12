Hazine ve Maliye Bakanlığından "mesken kiralarından yüzde 20 stopaj kesinti" iddialarına yanıt
Hazine ve Maliye Bakanlığı, mesken kiralarından yüzde 20 stopaj kesintisi yapılacağına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında, mesken kiralarından yüzde 20 stopaj kesintisi yapılacağına ilişkin çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:
"Gündemimizde kira stopajına yönelik herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır."
