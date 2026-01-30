Dolar
43.49
Euro
51.97
Altın
5,113.39
ETH/USDT
2,741.00
BTC/USDT
82,809.00
BIST 100
13,730.99
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile ortak basın toplantısı düzenliyor
logo
Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığından dolandırıcılık amaçlı paylaşımlara ilişkin uyarı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, internette dolaşıma sokulan Bakan Mehmet Şimşek adına kurgulanmış, yatırım tavsiyesi içerdiği izlenimi veren asılsız röportaj ve paylaşımların dolandırıcılık amacı taşıdığını bildirdi.

Mertkan Oruç  | 30.01.2026 - Güncelleme : 30.01.2026
Hazine ve Maliye Bakanlığından dolandırıcılık amaçlı paylaşımlara ilişkin uyarı

Ankara

Bakanlıktan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarından, Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek adına kurgulanmış, yatırım tavsiyesi içerdiği izlenimi veren asılsız röportaj ve paylaşımlar dolaşıma sokulmaktadır. Bu içerikler gerçeği yansıtmamakta olup dolandırıcılık amacı taşımaktadır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, vatandaşların yalnızca resmi hesaplardan yapılan açıklamalara itibar etmesi ricasında da bulunuldu. 

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Işıkhan: 500 Bin Konut Projesi, hayata geçirilmiş en büyük sosyal devlet projelerinden birisidir
Dışişleri Bakanı Fidan: İran'a yönelik bir askeri müdahaleye karşı olduğumuzu her fırsatta muhataplarımıza aktardık
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Savunma sanayisi herhangi bir sektör değildir
Yasa dışı bahis soruşturmasında Veysel Şahin'in mal varlığına el konuldu
Denizli'de kolonya dökülmesi sonucu parlayan sobanın devrilme anı kamerada
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Hazine ve Maliye Bakanlığından dolandırıcılık amaçlı paylaşımlara ilişkin uyarı

Hazine ve Maliye Bakanlığından dolandırıcılık amaçlı paylaşımlara ilişkin uyarı

FETÖ iltisaklı terör propagandası ve dezenformasyon yapan 379 hesaba erişim engeli

Algoritmik şeffaflık tartışması: X'in hamlesi ne anlama geliyor?

Avusturya, 14 yaşın altındaki çocuklara sosyal medya yasağı getirmeyi planlıyor

Avusturya, 14 yaşın altındaki çocuklara sosyal medya yasağı getirmeyi planlıyor
Fransız meclisi, 15 yaşından küçüklere sosyal medya yasağı getiren tasarıyı kabul etti

Fransız meclisi, 15 yaşından küçüklere sosyal medya yasağı getiren tasarıyı kabul etti
ABD'de, sosyal medya şirketleri, gençlerin ruh sağlığına verdiği zarar hakkında jüriye ifade verecek

ABD'de, sosyal medya şirketleri, gençlerin ruh sağlığına verdiği zarar hakkında jüriye ifade verecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet