Hazine ve Maliye Bakanlığından dolandırıcılık amaçlı paylaşımlara ilişkin uyarı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, internette dolaşıma sokulan Bakan Mehmet Şimşek adına kurgulanmış, yatırım tavsiyesi içerdiği izlenimi veren asılsız röportaj ve paylaşımların dolandırıcılık amacı taşıdığını bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarından, Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek adına kurgulanmış, yatırım tavsiyesi içerdiği izlenimi veren asılsız röportaj ve paylaşımlar dolaşıma sokulmaktadır. Bu içerikler gerçeği yansıtmamakta olup dolandırıcılık amacı taşımaktadır." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, vatandaşların yalnızca resmi hesaplardan yapılan açıklamalara itibar etmesi ricasında da bulunuldu.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı