Dolar
32.85
Euro
35.19
Altın
2,320.51
ETH/USDT
3,545.10
BTC/USDT
66,162.00
BIST 100
10,471.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 F Grubu'nda Gürcistan'la yapacağı ilk maçın hazırlıklarını kampta gerçekleştirdiği antrenmanla tamamlıyor
logo
Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı yaz denetimleri için sahillere iniyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yaz döneminde Antalya, Muğla ve İzmir başta olmak üzere turizm beldelerinde yoğun kullanılan işletmelere yönelik denetimlerini sıkılaştıracak.

Deniz Çiçek Palabıyık  | 17.06.2024 - Güncelleme : 17.06.2024
Hazine ve Maliye Bakanlığı yaz denetimleri için sahillere iniyor

Ankara

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bakanlığa bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı ekipleri, turizm sezonunun başlamasıyla bu alana yönelik denetim takvimini oluşturdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye büyük önem verdiklerinin altını çizmiş, bu yöndeki denetimlere ilişkin, "Elde edilen sonuçlar üzerine gerekli işlemler yapılacak. Kayıt dışı ekonomiyle mücadelemiz tavizsiz ve güçlü şekilde devam edecek." açıklamasında bulunmuştu.

Ekiplerce, yaz aylarında başta Antalya, Muğla ve İzmir olmak üzere turizm beldelerinde denetim gerçekleştirilecek.

Bu amaçla Antalya, İzmir ve Muğla'ya yüzlerce denetim personeli takviyesi yapıldı. Gece faaliyet gösteren eğlence mekanları, yat turizmi, plaj kulübü diye de bilinen beach clubların yanında otel ve pansiyonlara yönelik saha denetimleri gerçekleştirilecek. Denetimler kapsamında restoranlar, işlek cadde ve sokaklardaki işletmeler de yer alacak.

Özelikle gece kulübü, restoran ve beachlerde hasılat tespitleri yapılacak.

Konut kiralama sektörü de takipte

Gelir İdaresi ekipleri, denetimlerde günübirlik konut kiralamalarına da ağırlık verecek.

Yazlık kiralamalara yönelik 2023 yılına ilişkin analiz çalışmaları da yapılırken bu kapsamda gelir elde ettiği düşünülen mükellefler izaha davet edilip sonuca göre gönüllü uyumla beyanda bulunmaları sağlanacak.

Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığından günübirlik konut kiralama izni alan mükellefler ile boş olan ve günübirlik kiralama potensiyeli bulunan konutlara yönelik yoklama yapılacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bayramın ikinci günü İstanbul'dan yola çıkanlar, Kocaeli'de yoğunluk oluşturdu
ÖSYM'ye, "engellilere ek puan kriterinde nesnel davranmadığı" gerekçesiyle para cezası
Şehirlerde "su bütçesi uygulamasına" geçilmesi önerisi
Balıkesir'de butik otelde çıkan yangında 3 kişi hastaneye kaldırıldı
Geçen yıl kuruma noktasına gelen Meydan Boğazı Göleti, yağışlarla eski seviyesine ulaştı

Benzer haberler

Hazine ve Maliye Bakanlığı yaz denetimleri için sahillere iniyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı yaz denetimleri için sahillere iniyor

Genel yönetim sektörü kapsamı uluslararası standartlara göre güncellendi

Son 9 günde gerçekleştirilen denetimlerde 467 bin 78 araca ve sürücüye işlem yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığından Kurban Bayramı öncesi kesimhane denetimi

Tarım ve Orman Bakanlığından Kurban Bayramı öncesi kesimhane denetimi
Şanlıurfa'da etiketsiz 10 ton tavuk ele geçirildi

Şanlıurfa'da etiketsiz 10 ton tavuk ele geçirildi
Ticaret Bakanlığından bayram öncesi başkentte fiyat ve etiket denetimi

Ticaret Bakanlığından bayram öncesi başkentte fiyat ve etiket denetimi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet