Dolar
16.51
Euro
17.44
Altın
1,829.32
ETH/USDT
1,216.60
BTC/USDT
21,249.00
BIST 100
2,531.88
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bozkurt'ta sağanak nedeniyle taşan çaylar su baskınlarına neden oldu
logo
Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Tedbirler finansal istikrarı destekler niteliktedir

Hazine ve Maliye Bakanlığı, BDDK kararlarına ilişkin, "Alınan bu tedbirler hem Türkiye Ekonomi Modelimiz çerçevesindeki selektif kredi yaklaşımımızı hem de finansal istikrarı destekler niteliktedir." ifadesini kullandı.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 27.06.2022
Hazine ve Maliye Bakanlığı: Tedbirler finansal istikrarı destekler niteliktedir

Ankara

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kararlarına ilişkin, "Kredi piyasası gelişmelerine yönelik alınan bu tedbirler hem Türkiye Ekonomi Modelimiz çerçevesindeki selektif kredi yaklaşımımızı hem de finansal istikrarı destekler niteliktedir." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan, BDDK'nın son dönemdeki kararlarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, son dönemde BDDK tarafından alınan; yurt dışı yerleşiklerle türev işlem gerçekleştiren bankalar ve finansal kuruluşlar dışındaki yurt içi yerleşik kişilere kullandırılacak ticari nakdi kredilere yüzde 500 risk ağırlığı getirilmesinin, konut kredilerinde ve konut teminatlı kredilerde kredi değer oranının farklılaştırılmasının, 15 milyon lira üzerinde döviz varlığı bulunan ve yabancı para nakdi varlıkların Türk lirası karşılığının, aktif toplamından veya son 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanı yüzde 10'u aşan bağımsız denetime tabi reel sektör şirketleri için Türk lirası cinsinden yeni nakdi ticari krediye erişimlerinin sınırlandırılması kararlarının, 9 Haziran'da bakanlıkça atılan adımların devamı niteliğinde olduğu belirtilerek, "Kredi piyasası gelişmelerine yönelik alınan bu tedbirler hem Türkiye Ekonomi Modelimiz çerçevesindeki selektif kredi yaklaşımımızı hem de finansal istikrarı destekler niteliktedir. Tüm ekonomi kurumlarımızla birlikte ve eş güdüm halinde birbirini tamamlayıcı ve finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik tedbirler alınmaya devam edilecektir." görüşüne yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Meclis Başkanı Sobotka'yı kabul etti
Erzincan'da 615 ve 545 yıllık meşeler 'anıt ağaç' olarak korumaya alınacak
Ankara'da sahte içki imalatı için hazırlanan yaklaşık 35 ton etil alkol ele geçirildi
Haliç'te kıyıya vuran çöplerin oluşturduğu kirlilik çevredekileri rahatsız etti

Benzer haberler

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Tedbirler finansal istikrarı destekler niteliktedir

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Tedbirler finansal istikrarı destekler niteliktedir

İş dünyası BDDK'nin TL kredi kullanımına yönelik kararını değerlendirdi

BDDK'den kredi kullandırımı kararına ilişkin açıklama

BDDK'dan finansal istikrarı destekleyici yeni adım

BDDK'dan finansal istikrarı destekleyici yeni adım
BDDK, konut kredilerinde kredi değer oranlarını güncelledi

BDDK, konut kredilerinde kredi değer oranlarını güncelledi
Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 6 trilyon 304 milyar lira oldu

Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 6 trilyon 304 milyar lira oldu