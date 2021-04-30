Euro
9.96
Dolar
8.28
BIST 100
1,397.82
Altın
1,767.35
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı nisan-haziran döneminde 129,8 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mayıs-temmuz döneminde 141,2 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 129,8 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 30.04.2021
Hazine ve Maliye Bakanlığı nisan-haziran döneminde 129,8 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek

Ankara

Bakanlık, mayıs-temmuz dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Buna göre Hazine, söz konusu dönemde 141,2 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 129,8 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek.

Bu dönemde dış borçlanma yapılmayacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca: 6 ayda 50 milyon doz Sputnik-V aşısının teslim edilmesi bekleniyor
İran'daki Kovid-19 hastalarının yüzde 70'inden fazlasında İngiliz varyantı tespit edildi
Çin, Kovid-19 salgınıyla mücadelede Hindistan'a destek vermeyi sürdürecek
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 575 bin 199'a yükseldi
Bilim insanlarından DSÖ'ye 'Kovid-19'un hayvansal kökenlerinin ötesini araştırma' çağrısı

Benzer haberler

Hazine ve Maliye Bakanlığı nisan-haziran döneminde 129,8 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı nisan-haziran döneminde 129,8 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek

Evde ürettiği malları internetten satanlara sağlanacak vergi muafiyeti için gerekli şartlar belirlendi

Kamu bankaları Hazine garantisiyle geçen yıl 1 milyar 678 milyon dolar finansman sağladı

Bakanlıktan 'Hazine ve TCMB arasındaki protokolün yasal dayanağının ortadan kalktığı' iddiasına yalanlama

Bakanlıktan 'Hazine ve TCMB arasındaki protokolün yasal dayanağının ortadan kalktığı' iddiasına yalanlama