Hazine ve Maliye Bakanlığı nisan-haziran döneminde 129,8 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, mayıs-temmuz döneminde 141,2 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 129,8 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.
Ankara
Bakanlık, mayıs-temmuz dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.
Buna göre Hazine, söz konusu dönemde 141,2 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 129,8 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek.
Bu dönemde dış borçlanma yapılmayacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.