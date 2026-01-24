Dolar
Ekonomi

Bakan Şimşek: Fitch'in kredi notu görünümünü pozitife çevirmesi, not artışı olabileceğine işaret ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in Türkiye'nin kredi notu görünümünü pozitife çevirmesine ilişkin, "Bu gelişme, önümüzdeki dönemde not artışı olabileceğine işaret ediyor." ifadesini kullandı.

Doğukan Gürel  | 24.01.2026 - Güncelleme : 24.01.2026
Bakan Şimşek: Fitch'in kredi notu görünümünü pozitife çevirmesi, not artışı olabileceğine işaret ediyor

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in Türkiye'nin kredi notu görünümünü pozitife çevirmesine ilişkin, NSosyal hesabından paylaşımda bulundu.

Ekonomiye ilişkin üç olumlu gelişme yaşandığına işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, ülkemizin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi. Bu gelişme, önümüzdeki dönemde not artışı olabileceğine işaret ediyor. Önemli bir koşullu yükümlülük olan kur korumalı mevduatın döviz ve altın tüm vadelerinin sona ermesiyle, bu uygulamaya ilişkin düzenlemeler yürürlükten kaldırıldı. Ayrıca kısa vadeli yabancı kaynak girişini sınırlamak amacıyla zorunlu karşılık oranları artırıldı. Programımızla ekonomimizin kırılganlıklarını azaltmaya ve makro finansal istikrarı güçlendirmeye devam ediyoruz."

