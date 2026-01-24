Mersin'in Silifke ilçesinde fırtına etkili oldu
Mersin'in Silifke ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bir tur teknesi battı, balık çiftliğinde ağların yırtılması sonucu bazı balıklar kıyıya vurdu.
Mersin
İlçede gece saatlerinden itibaren etkili olan fırtına nedeniyle Taşucu Balıkçı Barınağı'nda bağlı olan 130 yolcu kapasiteli ve yaklaşık 25 metre uzunluğundaki bir tur teknesi yan yatarak battı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Taşucu Mahallesi açıklarındaki bir balık çiftliğinin ağları da fırtına nedeniyle yırtıldı. Ağların yırtılması sonucu kıyıya kaçan balıklar, vatandaşlar ve balıkçılar tarafından toplandı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.