Gündem

Mersin'in Silifke ilçesinde fırtına etkili oldu

Mersin'in Silifke ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bir tur teknesi battı, balık çiftliğinde ağların yırtılması sonucu bazı balıklar kıyıya vurdu.

Murat Pancar  | 24.01.2026 - Güncelleme : 24.01.2026
Mersin'in Silifke ilçesinde fırtına etkili oldu Fotoğraf: Doç. Dr. Esra Acıman Demirel,/AA

Mersin

İlçede gece saatlerinden itibaren etkili olan fırtına nedeniyle Taşucu Balıkçı Barınağı'nda bağlı olan 130 yolcu kapasiteli ve yaklaşık 25 metre uzunluğundaki bir tur teknesi yan yatarak battı.

Taşucu Mahallesi açıklarındaki bir balık çiftliğinin ağları da fırtına nedeniyle yırtıldı. Ağların yırtılması sonucu kıyıya kaçan balıklar, vatandaşlar ve balıkçılar tarafından toplandı.

Mersin'in Silifke ilçesinde fırtına etkili oldu
