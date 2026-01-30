Dolar
Ekonomi

Hazine'nin 2025 yılı vergi dışı normal gelirleri 80,9 milyar lira oldu

Hazine'nin 2025 yılı vergi dışı normal gelirleri, 80 milyar 815 milyon 444 bin lira olarak hesaplandı.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 30.01.2026 - Güncelleme : 30.01.2026
Hazine'nin 2025 yılı vergi dışı normal gelirleri 80,9 milyar lira oldu

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanlığı, geçen yılın dördüncü çeyreğine ilişkin KİT'ler, kamu sermayeli bankalar ve diğer bazı kuruluşlardan elde edilen çeşitli vergi dışı gelirleri açıkladı.

Buna göre, söz konusu dönemde temettü gelirleri (KİT'ler + MKE AŞ + Türk Telekom + PTT + diğer iştirakler) 33 milyar 494 milyon 788 bin lira, KİT'lerden elde edilen hasılat payları 11 milyar 336 milyon 136 bin lira, diğer Hazine alacağına dönüşmüş kalemlerden yapılan tahsilatlar 43 bin 483 lira olarak gerçekleşti.

Böylece Hazine'nin vergi dışı gelirleri, geçen yılın son çeyreği itibarıyla 35 milyar 941 milyon 36 bin lira olarak hesaplandı.

Bu kapsamda 2025 yılı toplam gelirleri ise 80 milyar 815 milyon 444 bin lira olarak gerçekleşti.

