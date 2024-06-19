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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, yatırımcı toplantılarına katılmak için Londra'ya gitti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yurt dışındaki yatırımcı toplantılarını İngiltere'nin başkenti Londra ile sürdürüyor.

Deniz Çiçek Palabıyık  | 19.06.2024 - Güncelleme : 19.06.2024
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, yatırımcı toplantılarına katılmak için Londra'ya gitti

Ankara

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgilere göre Şimşek, Ekim 2023'teki ziyaretinin ardından yeniden Londra'da yatırımcı toplantılarına katılacak.

Şimşek'in bugün başlayacak Londra temasları, cuma gününe kadar devam edecek.

Yatırım bankaları JP Morgan, Deutsche Bank ve Dome Group tarafından organize edilen toplantılar kapsamında Şimşek, yüzlerce yatırımcıyla buluşacak.

Şimşek, toplantılarda portföy yatırımcıları, başlıca küresel yatırım fonları ve kredi derecelendirme kuruluşları ile bir araya gelecek.

Ayrıca dünyanın önde gelen düşünce kuruluşlarından olan Chatham House'un Londra Konferansı'na katılıp, buradaki üst düzey katılımcılara Türkiye ekonomisindeki son dönem gelişmeleri ve ekonomi programını anlatacak.

Bakan Şimşek, göreve geldiği günden beri Avrupa, Orta Doğu ve ABD'de yatırımcı toplantılarına katılarak, ülkenin ekonomik programını ve yatırım fırsatlarını anlatıyor.

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