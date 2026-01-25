Dolar
Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, yarın Hong Kong'da temaslarda bulunacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Asya Finans Forumu'na katılmak üzere gittiği Hong Kong'da yatırımcılarla buluşacak.

Deniz Çiçek Palabıyık  | 25.01.2026 - Güncelleme : 25.01.2026
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, yarın Hong Kong'da temaslarda bulunacak

Ankara

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgilere göre, Bakan Şimşek, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Hong Kong'a gitti.

Şimşek, yarın Asya Finans Forumu kapsamında "Fostering Cooperation for Shared Success" başlıklı panelde konuşacak.

Panel, Hong Kong Finansal Hizmetler ve Hazine Bakanı Christopher Hui Ching-yu moderatörlüğünde yapılacak.

Üst düzey resmi temaslar

Hong Kong ziyareti kapsamında resmi temaslarda bulunması da planlanan Şimşek, Hong Kong Özel İdare Bölgesi Baş Yöneticisi John Lee Ka-chiu ve Finansal Hizmetler ve Hazine Bakanı Christopher Hui Ching-yu ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Bakan Şimşek'in ayrıca Asya Altyapı Yatırım Bankası Başkanı Zou Ciayi ile baş başa görüşme yapması öngörülüyor.

Londra ve New York'un ardından yatırımcılarla buluşacak

Şimşek, Londra ve New York'taki temaslarının ardından Asya'daki yatırımcılarla da bir araya gelecek. Bu toplantılara, önde gelen kurumsal yatırımcıların yanı sıra portföy yöneticileri ve kıdemli ekonomistlerin katılması öngörülüyor.

