Dolar
43.37
Euro
51.38
Altın
4,986.40
ETH/USDT
2,938.00
BTC/USDT
88,617.00
BIST 100
12,992.71
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kütahya'da mobilya atıklarının bulunduğu depoda çıkan yangına müdahale ediliyor
logo
Gündem

Yüzyılın Konut Projesi'nde bu hafta 9 ilde daha kura çekilişi yapılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında bu hafta 9 ilde daha kura çekilişi yapılacağını bildirdi.

Yasemin Kalyoncuoğlu  | 25.01.2026 - Güncelleme : 25.01.2026
Yüzyılın Konut Projesi'nde bu hafta 9 ilde daha kura çekilişi yapılacak

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığının hayata geçirdiği Yüzyılın Konut Projesi'nin kura çekimlerinde 4 hafta geride kaldı.

29 Aralık 2025'te başlayan kura süreci bugün Giresun'da 1676 konutun kura çekimiyle devam etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bugüne kadar Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya, Erzincan, Şanlıurfa, Trabzon, Tokat, Amasya, Manisa, Sivas, Kastamonu, Aydın ve Giresun olmak üzere toplam 32 ilde 121 bin 265 konutun kurası çekilmiş oldu.

22 bin 393 sosyal konutun daha hak sahipleri belirlenecek

Bakan Kurum, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 26-31 Ocak haftasının kura takvimine yer vererek, "Milletimize söz verdiğimiz gibi ülkemizin dört bir yanında 500 bin yuvanın anahtarlarının sahiplerini belirlemeye devam ediyoruz. Bugüne kadar 32 şehirde 121 bin 265 konutun hak sahibi belli oldu. Çektiğimiz her kurada mutlulukları adım adım büyütüyoruz. Bu hafta 9 şehrimizde daha kura heyecanını yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

Yeni haftanın takvimine göre, 27 Ocak Salı günü Kilis'te 1170, 28 Ocak Çarşamba Sinop'ta 947, 29 Ocak Perşembe Niğde'de 2 bin 604, 30 Ocak Cuma Aksaray'da 2 bin 353, Ordu'da 3 bin 334 ve Karabük'te 1600, 31 Ocak Cumartesi günü ise Samsun'da 6 bin 397, Nevşehir'de 2 bin 368 ve Bartın'da 1620 konut için kura çekimi yapılacak.

26-31 Ocak haftasında toplam 22 bin 393 sosyal konutun daha hak sahipleri belirlenecek. Böylece 31 Ocak'ta kurası tamamlanan il sayısı 41'e, hak sahipleri belirlenen konut sayısı ise 143 bin 658'e yükselecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk Tugayı'nın Kore'de Kumyangjang-Ni Muharebesini kazanmasının 75'inci yılı dolayısıyla tören düzenlendi
Meteorolojiden bazı bölgeler için fırtına ve sağanak uyarısı
İstanbul'da kafasıyla araç camını kırarak sürücüye saldıran kişi yakalandı
Yüzyılın Konut Projesi'nde bu hafta 9 ilde daha kura çekilişi yapılacak
Bakan Fidan, yarın Türkiye'yi ziyaret edecek Nijerya Dışişleri Bakanı Tuggar ile görüşecek
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Yüzyılın Konut Projesi'nde bu hafta 9 ilde daha kura çekilişi yapılacak

Yüzyılın Konut Projesi'nde bu hafta 9 ilde daha kura çekilişi yapılacak

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Ağırbaş, COP31 Yüksek Düzey Şampiyonu olarak belirlendi

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Amasya'da yapılacak konutların kurası çekildi

İstanbul'un anıt ağaçları yüzyılların hafızasını ayakta tutuyor

İstanbul'un anıt ağaçları yüzyılların hafızasını ayakta tutuyor
Bakan Memişoğlu: Deprem öncesinde o 11 ilde 23 bin olan hastane yatağını şu anda yüzde 16 artırarak 27 bine çıkarttık

Bakan Memişoğlu: Deprem öncesinde o 11 ilde 23 bin olan hastane yatağını şu anda yüzde 16 artırarak 27 bine çıkarttık
Soğuk ve yağışlı hava hafta sonu da etkisini sürdürecek

Soğuk ve yağışlı hava hafta sonu da etkisini sürdürecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet