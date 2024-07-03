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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Bu yıl dış dengede önemli bir iyileşme sağlayacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu yıl dış dengede önemli bir iyileşme sağlanacağını belirterek, "Bunun kalıcı hale gelmesi için enerjide dönüşüm ve yeni sanayi politikası kilit rol oynuyor." ifadesini kullandı.

Mustafa Çalkaya  | 03.07.2024 - Güncelleme : 03.07.2024
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Bu yıl dış dengede önemli bir iyileşme sağlayacağız

Ankara

Şimşek, sosyal medya hesabından, dış ticaret verilerine ilişkin paylaşım yaptı.

Haziranda dış ticaret açığının, geçici olarak, takvim etkisiyle arttığına işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Geçen yılın aynı ayına göre yıllık açık ise 31 milyar dolar geriledi. Bu yıl dış dengede önemli bir iyileşme sağlayacağız. Bunun kalıcı hale gelmesi için enerjide dönüşüm ve yeni sanayi politikası kilit rol oynuyor. Hedefimiz cari açığın milli gelire oranını kalıcı olarak yüzde 2,5'in altına çekmektir."

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