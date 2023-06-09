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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, BDDK Başkanlığına atanan Kavcıoğlu'nu kutladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanlığına atanan Şahap Kavcıoğlu'nu kutlayarak, "30 yılı aşkın deneyimi ile verimli ve faydalı hizmetler yapacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Erdal Çelikel  | 09.06.2023 - Güncelleme : 09.06.2023
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, BDDK Başkanlığına atanan Kavcıoğlu'nu kutladı

Ankara

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Bugün Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanlığına atanan Sayın Şahap Kavcıoğlu'nu da kutlarım. 30 yılı aşkın deneyimi ile verimli ve faydalı hizmetler yapacağına inandığım Sayın Kavcıoğlu'na yeni görevinde başarılar dilerim." değerlendirmesinde bulundu.

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