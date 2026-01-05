Dolar
43.04
Euro
50.33
Altın
4,432.46
ETH/USDT
3,169.90
BTC/USDT
92,755.00
BIST 100
11,642.53
Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Enflasyon bir önceki yıla göre 13,5 puan azalarak yüzde 30,9 gerçekleşti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "2025 yıl sonu enflasyonu bir önceki yıla göre 13,5 puan azalarak yüzde 30,9 gerçekleşti ve dezenflasyon genele yayıldı." dedi.

Hülya Ömür Uylaş  | 05.01.2026 - Güncelleme : 05.01.2026
Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2025 yıl sonu enflasyonunun, bir önceki seneye göre 13,5 puan azalarak yüzde 30,9 olduğunu ve dezenflasyonun genele yayıldığını bildirdi.

Şimşek, NSosyal hesabından, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Aralık 2025 dönemi enflasyon verilerine ilişkin paylaşım yaptı.

Enflasyondaki gelişmelere dikkati çeken Şimşek, "2025 yıl sonu enflasyonu, bir önceki yıla göre 13,5 puan azalarak yüzde 30,9 gerçekleşti ve dezenflasyon genele yayıldı." ifadesini kullandı.

Şimşek, yıllık enflasyonun, temel mallarda yüzde 17,7, zirai don ve kuraklık nedeniyle tarımsal üretimdeki daralmaya rağmen gıdada yüzde 28,3 olduğunu belirtti.

Kira ve eğitim başta olmak üzere tüm ana hizmet gruplarındaki gerilemeyle birlikte yıllık hizmetler enflasyonunun 21,7 puan düşerek yüzde 44 olduğuna işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:

"2026 yılında destekleyici küresel finansal koşullar ve ılımlı emtia fiyatları, sıkı para politikası, güçlenen mali disiplin, enflasyon hedefleriyle uyumlu yönetilen-yönlendirilen fiyat artışları, beklentilerdeki iyileşme ve arz yönlü politikalar, dezenflasyona katkı sağlayacak. Nihai hedefimiz olan fiyat istikrarı sağlanana kadar programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz."

Benzer haberler

